Изменения регламента в действии: Динамо сыграет против Черноморца в Одессе

Одесский Черноморец возвращается домой. Матч 11 тура УПЛ против киевского Динамо состоится в солнечной Одессе.

На заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола 28 октября 2022 были приняты изменения в регламенте проведения матчей УПЛ сезона-2022/2023. Теперь клубы могут играть на родных стадионах.

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Футбол возвращается в Одессу

Не требуется никаких разрешений от соперника, достаточно, чтобы Областная военная администрация дала добро.

Потому поединок 11-го тура между Черноморцем и Динамо состоится в Одессе. 6 ноября родная арена "моряков" примет матч УПЛ-2022/2023.

Также матч на домашнем стадионе в этом туре сыграет Александрия, которая примет Колосс.

Начало поединка в 15:00.

Черноморец попытается на радостных эмоциях вырвать очки у Динамо, не слишком уверенно проводящего первую часть сезона.