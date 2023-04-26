В первом тайме команды обменялись голами. Алекс Фернандеш размочил нули на табло, а уже через четыре минуты Нонато сравнял счет в матче 1:1, ообщает 24 Канал.

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Важный гол от украинца

После двух голов команды продолжали создавать острые моменты, один из которых на 34-й минуте завершился еще одним голом. Украинский защитник Лудогорца Игорь Пластун лучше всего сориентировался в штрафной соперника после передачи по стандарту. Украинец ногой запер подачу и пробил мимо голкипера Черно Море, который даже не успел среагировать.

Пластун впервые в матче вывел Лудогорец вперед 1:2. На перерыв команды ушли именно при таком счете.

Любопытно! Для Пластуна эта встреча стала 33-й в текущем сезоне за болгарский клуб. Игорь забил свой первый гол в нынешнем сезоне. Украинский защитник выступает за Лудогорец с лета 2021 года. У него контракт с ним до конца июня 2024-го.

Во втором тайме коллективы создали еще несколько возможностей, но превратить хотя бы одну в гол им не удалось. Лудогорец обыграл Черно Море в первом полуфинальном поединке противостояния 1:2.

Ответный матч состоится 11 мая.

Видеообзор матча (гол Пластуна с 4:35)