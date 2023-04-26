У першому таймі команди обмінялись голами. Алекс Фернандеш розмочив нулі на табло, а вже через чотири хвилини Нонато зрівняв рахунок у матчі 1:1, повідомляє 24 Канал.
Варто побачити Юнаки Барселони забули за fair play, забивши підлий гол у ворота Крістал Пелес: рідкісний момент
Важливий гол від українця
Після двох голів команди продовжували створювати гострі моменти, один із яких на 34-й хвилині закінчився ще одним голом. Український захисник Лудогорця Ігор Пластун найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику суперника після передачі зі стандарту. Українець ногою замкнув подачу та пробив повз голкіпера Черно Море, який навіть не встиг зреагувати.
Пластун вперше у матчі вивів Лудогорець уперед 1:2. На перерву команди пішли саме за такого рахунку.
У другому таймі колективи створили ще декілька нагод, але перетворити бодай одну в гол їм не вдалось. Лудогорець обіграв Черно Море у першому півфінальному поєдинку протистояння 1:2.
Матч-відповідь відбудеться 11 травня.