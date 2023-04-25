Каталонская Барселона U-16 сошлась с английским Кристал Пелес в рамках турнира MICFootball. Уже на 24-й минуте счет на табло был 2:0 в пользу испанского клуба, пишет 24 Канал.
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Забыли fair play
После чего в одном из эпизодов футболист Барселоны очутился на газоне. Судья указал медикам каталонского клуба выйти на поле и оказать помощь пострадавшему.
В то время футболисты Кристал Пелес пошли к своему тренеру, чтобы получить наставления и выпить воды. Чем воспользовался соперник. Хозяева быстро разыграли штрафную, выбежали к воротам англичан и забили в пустые владения гостей.
Футболисты Кристал Пелес поздно увидели такую подлость испанского оппонента и не успели перекрыть движение атаке.
Барселона совершила счет 3:0. Каталонцы забили в несколько некрасивом стиле, забыв за fair play.
Видео гола Барселоны U-16
К концу встречи каталонцы забили еще один гол и установили окончательный счет на табло 4:0.
Отметим, что в команде Барселоны U-16 выступает Шейн Клюйверт – сын легендарного нидерландского в прошлом футболиста Патрика Клюйверта.