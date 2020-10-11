На фасаде здания детско-юношеской спортивной школы "Юность" в Чернигове разместить мурал с изображением украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Игрок является воспитанником этой спортивной школы.

Мурал с Ярмоленко решили разместить во время реконструкции здания школы, говорится в сюжете "Суспільне Чернигов".

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Автором мурала стал Дмитрий Адерихо. На свою работу он потратил 50 баллончиков краски разного цвета и неделю времени. Размер изображения составил 4,3 метра на 6,5 метра.

Мурал с Ярмоленко на стене спортшколы в Чернигове / Фото footboom.com

Эскиз согласовывал сам Ярмоленко. Его же планировали пригласить и на открытие мурала. Но из-за карантина он не смог приехать в Чернигов.

На другой стене здания разместят еще один мурал. Директор школы не стал рассказывать что будет изображено. Заверил, что это будет не Ярмоленко. И дал подсказку, что это могут быть дети.

На оба мурала потратили 50 тысяч гривен.

Добавим, что в июле председатель Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко обещал, что на базе стадиона "Юность" в рамках реконструкции откроют музей Андрея Ярмоленко.