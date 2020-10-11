На фасаді будівлі дитячо-юнацької спортивної школи "Юність" в Чернігові розмістити мурал із зображення українського футболіста Андрія Ярмоленка. Гравець є вихованцем цієї спортивної школи.

Мурал з Ярмоленком вирішили розмістити під час реконструкції будівлі школи, йдеться в сюжеті "Суспільне Чернігів".

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Автором муралу став Дмитро Адеріхо. На свою роботу він витратив 50 балончиків фарби різного кольору та тиждень часу. Розмір зображення склав 4,3 метра на 6,5 метра.



Мурал з Ярмоленко на стіні спортшколи в Чернігові / Фото footboom.com

Ескіз погоджував сам Ярмоленко. Його ж планували запросити й на відкриття муралу. Але через карантин він не зміг приїхати до Чернігова.

На іншій стіні будівлі розмістять ще один мурал. Директор школи не став розповідати що буде зображено. Запевнив, що це буде не Ярмоленко. І дав підказку, що це можуть бути діти.

На обидва мурали витратили 50 тисяч гривень.

Додамо, що в липні голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко обіцяв, що на базі стадіону "Юність" у рамках реконструкції відкриють музей Андрія Ярмоленка.