Украинская теннисистка Леся Цуренко 21 февраля провела матч в полуфинале квалификации турнира WTA в Аделаиде. Австралийка Астра Шарма нанесла украинке поражение.

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. В трех сетах 132 ракетка мира одолела Лесю Цуренко. Для украинки это уже пятое поражение подряд. 31-летняя теннисистка не знает вкуса побед еще с 12 января.

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Леся Цуренко – Астра Шарма 1:2 (4:6, 6:4, 1:6)

Первая партия началась не лучшим образом для теннисисток. Обе сделали подарки друг другу в виде проигранных подач. Ключевым стал 8 гейм, когда Шарма взяла подачу украинки с брейком. Австралийка больше не допускала ошибок. Зато выводов не сделала Леся. В итоге – 4:6 победа.

Сценарий второго сета был идентичным первому, но на этот раз фортуна была на стороне украинской теннисистки. Цуренко с сет-пойнтом взяла партию – 6: 4.

Все решалось в третьем сете. Игра Леси во втором сете дарила надежду украинским поклонникам. Но уже со старта партии Цуренко развеяла все надежды болельщиков на победу. Хотя теннисистка из Украины повела в партии первой, но этот гейм стал ее первым и последним в партии. Леся трижды отдавала геймы на своих подачах. Последний гейм она вообще отдала сопернице под ноль – 1:6.