Українська тенісистка Леся Цуренко 21 лютого провела матч у півфіналі кваліфікації турніру WTA в Аделаїді. Австралійка Астра Шарма завдала українці поразки.

Тенісистки провели на корті 1 годину 55 хвилин. У трьох сетах 132 ракетка світу здолала Лесю Цуренко. Для українки це вже п'ята поразка поспіль. 31-річна тенісистка не знає смаку перемог ще з 12 січня.

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Леся Цуренко – Астра Шарма 1:2 (4:6, 6:4, 1:6)

Перша партія розпочалась не найкращим чином для тенісисток. Обидві зробили подарунки одна одній у вигляді програних подач. Ключовим став 8 гейм, коли Шарма взяла подачу українки з брейком. Австралійка більше не допускалась помилок. Натомість висновків не зробила Леся. У підсумку – 4:6 перемога Шарми.

Сценарій другого сету був ідентичним до першого, але цього разу фортуна була на стороні української тенісистки. Цуренко з сет-пойнтом взяла партію – 6:4.

Все вирішувалось у третьому сеті. Гра Лесі у другому сеті дарувала надію українським прихильникам. Але вже зі старту партії Цуренко розвіяла всі надії вболівальників на перемогу. Хоча тенісистка з України повела у партії першою, але цей гейм став її першим та останнім у партії. Леся тричі поспіль віддавала гейми на власних подачах. Останній гейм вона взагалі віддала суперниці під нуль – 1:6 впевнений успіх австралійки.