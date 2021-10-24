Кадровые проблемы продолжают трясти Шахтер

Сразу два игрока Шахтера – Педринью и Тарас Степаненко – не смогли отыграть весь матч против Ворсклы. Опытный опорник "горняков" вышел на поле после перерыва, но сыграл всего 9 минут и был заменен Судаковым.

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На второй тайм не вышел и Педринью, которому часто доставалось по ногам в первой 45-минутке. Бразильца сразу после отдыха заменил Тете. После поединка футболисты прошли медицинское обследование, которое показало серьезность травм игроков основного состава. У Педринью повреждение голеностопного сустава. Его травма не сложная.

Что касается Степаненко, то здесь дела могут быть хуже. У опорника повреждение задней поверхности бедра. Это давняя травма футболиста, которая время от времени напоминает о себе.

К слову. Матч против Ворсклы завершился победой Шахтера со счетом 0:2. Однако ценой двух травм далась подопечным Роберто Де Дзерби эта победа.

Отметим, что в лазарете донецкого клуба находится центрбек Николай Матвиенко и нападающий Лассина Траоре. Если защитник должен вернуться к матчу Лиги чемпионов против Реала, то форвард скорее всего уже не наденет футболку "горняков" до конца этого сезона.