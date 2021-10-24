Кадрові проблеми продовжують трусити Шахтар

Відразу два гравці Шахтаря Педрінью та Тарас Степаненко не змогли відіграти увесь матч проти Ворскли. Досвідчений опорник "гірників" вийшов на поле після перерви, але зіграв лише 9 хвилин та був замінений на Судакова.

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На другий тайм не вийшов і Педрінью, якому часто діставалось по ногах у першій 45-хвилинці. Бразильця відразу після відпочинку замінив Тете. Після поєдинку футболісти пройшли медичне обстеження, яке показало серйозність травм гравців основного складу. У Педрінью пошкодження гомілковостопного суглоба. Його травма не є складною.

Що стосується Степаненко, то тут справи можуть бути гірші. В опорника пошкодження задньої поверхні стегна. Це давня травма футболіста, яка час від часу дає про себе знати.

До слова. Матч проти Ворскли завершився перемогою Шахтаря з рахунком 0:2. Однак ціною двох травм далась підопічним Роберто Де Дзербі ця звитяга.

Відзначимо, що у лазареті донецького клубу перебуває центрбек Микола Матвієнко та нападник Лассіна Траоре. Якщо захисник повинен повернутись до матчу Ліги чемпіонів проти Реала, то форвард вже швидше за все не одягне футболку "гірників" до кінця цього сезону.