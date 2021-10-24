"В начале нам создали сложности"

В первом тайме Ворскла выглядела более инициативной. Хозяева контролировали мяч и активно атаковали.

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На вопрос, было ли все же это решение тренера, отдать инициативу соперникам, наставник Шахтера, ответил, что нет. И подчеркнул, что "после еврокубковых матчей начало следующей игры всегда сложнее".

Вы правильно сказали, что в начале нам создали сложности. Однако до удаления у нас уже было несколько шансов забить, и дальше был виден наш прогресс. Конечно, после удаления нам стало легче. Играть 11 против 10 – это не то же самое, что 11 на 11,

– сказал Роберто Де Дзерби.