Гонки по снегу устроили в Черкассах. Экипажи со всей Украины приехали соревноваться на серийных авто в Wonderrally.

В этом году это первые соревнования для автомобилистов. Водители планировали погонять на безумных скоростях, но заснеженная трасса продиктовала свои условия.

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Первый день соревнований состоялся 21 февраля. 66 экипажей ждали старта на парковке возле черкасского аэропорта. Отсюда они должны были заезжать на взлетные полосы, где и планировали летать – ведь на этих соревнованиях правила дорожного движения не действуют.



Соревнования Wonderrally / Фото автомобильного клуба "Черкассы"

Экстремальности добавила заснеженная скользкая трасса. Ее последний раз перед заездом осматривал главный судья Дмитрий Березенский. На трассе сделаны:

змейка для скоростного маневрирования;

препятствия;

крутые повороты.

Водителям пришлось ехать осторожно из-за снега под колесами

Однако быстрого взлета не получилось из-за снега под колесами, поэтому автомобилям пришлось трогаться очень медленно, чтобы не буксовать. Да и в процессе соревнования большой скорости автомобилисты не набирали, потому что машины на льду крутит.

Это соревнование для серийных автомобилей, поэтому приехали проверять свои силы и любители на неспортивных профессиональных машинах. Например, один из участников Олег Маринич приехал попрактиковаться в экстремальном вождении.

Однако профессиональным спортсменам снежные гонки драйва не добавляют из-за небольшой скорости. Поэтому они ждут соревнований, которые будут проводиться на асфальте.

Перегрузки больше, адреналина больше. А здесь, как корова на льду, как улитка ползешь, чтобы не взлететь,

– рассказал Игорь Степаненко.

Однако на таком соревновании важно проехать не только быстро, а и маневренно. За сбитие ограждений или препятствий судьи снимают баллы. А если хорошенько забуксовать в снегу на обочине – дисквалификация.

Судья Дмитрий Березенский пояснил, что автомобиль может сойти с трассы, но тогда начинается самое интересное – ему надо туда вернуться. Следующая машина едет через минуту, то есть есть 30 секунд, чтобы среагировать.



Трасса гонки Wonderrally / Фото автомобильного клуба "Черкассы"

За 2 соревновательные дни автомобилисты наматывают более 20 километров каждый. А трасса с каждым проездом становится все опаснее.

Это первый этап трофея Автомобильной федерации Украины с ралли на серийных авто. Следующий состоится в апреле в Белой Церкви.