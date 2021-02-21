Гонки по снігу влаштували у Черкасах. Екіпажі зі всієї України приїхали змагатися на серійних авто у Wonderrally.

Цьогоріч це перші змагання для автомобілістів. Водії планували поганяти на шалених швидкостях, але засніжена траса продиктувала свої умови.

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Перший день змагань відбувся 21 лютого. 66 екіпажів чекали старту на парковці біля черкаського аеропорту. Звідси вони мали заїжджати на злітні смуги, де і планували літати – адже на цих змаганнях правила дорожнього руху не діють.



Змагання Wonderrally / Фото автомобільного клубу "Черкаси"

Екстремальності додала засніжена слизька траса. Її востаннє перед заїздом оглядав головний суддя Дмитро Березенський. На трасі зроблені:

змійка для швидкісного маневрування;

перешкоди;

круті повороти.

Водіям довелося їхати обережно через сніг під колесами

Однак швидкого злету не вийшло через сніг під колесами, тож автівкам довелося рушати дуже повільно, щоб не буксувати. Та і в процесі змагання великої швидкості автомобілісти не набирали, тому що машини на льоду крутить.

Це змагання для серійних автівок, тож приїхали перевіряти свої сили і аматори на неспортивних професійних машинах. Наприклад, один з учасників Олег Маринич приїхав попрактикуватися в екстремальному кермуванні.

Однак професійним спортсменам снігові перегони драйву не додають через невелику швидкість. Тож вони очікують на змагання, які проводитимуться на асфальті.

Перевантаження більше, адреналіну більше. А тут, як корова на льоду, як равлик повзеш, аби не злетіти,

– розповів Ігор Степаненко.

Однак на такому змаганні важливо проїхати не лише швидко, а і маневрено. За збиття огорож чи перешкод судді знімають бали. А якщо добряче забуксувати у снігу на узбіччі – дискваліфікація.

Суддя Дмитро Березенський пояснив, що автомобіль може зійти з траси, але тоді починається найцікавіше – йому треба туди повернутися. Наступна машина їде через хвилину, тобто є 30 секунд, аби зреагувати.



Траса перегонів Wonderrally / Фото автомобільного клубу "Черкаси"

За 2 змагальні дні автомобілісти намотують понад 20 кілометрів кожен. А траса з кожним проїздом стає все небезпечнішою.

Це перший етап трофею Автомобільної федерації України з ралі на серійних авто. Наступний відбудеться у квітні у Білій Церкві.