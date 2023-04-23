Уроженец Харькова досрочно победил мексиканца в андеркарде боя Дэвис – Гарсия

Боксер Федор Черкашин увеличил свою победную серию. В поединке в Лас-Вегасе украинец финишировал Элиаса Эспадаса из Мексики в 9-м раунде.

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе прошло большое боксерское шоу. В главном событии вечера Джервонта Дэвис одержал яркую победу над Райаном Гарсией. В андеркарде мегафайта провел поединок украинец Федор Черкашин, представляющий сейчас Польшу, пишет 24 Канал.

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Отличный бой Черкашина

Соперником Черкашина был мексиканец Элиас Эспадас, одержавший 22 победы на профи-ринге.

В первых раундах соперники провели неплохой обмен ударами, но Федор был более точным в завершающей стадии. В 7-й трехминутке Черкашин потряс Эспадаса и бросился его добивать. Рефери вмешался и раздался гонг.

Видео боя Черкашин – Эспадас

В 9-м раунде рефери остановил бой, после того как мексиканец в очередной раз пропустил удары от Черкашина и развернулся спиной. Таким образом, харьковчанин одержал 22-ю победу на профи-ринге. Украинец до сих пор остается непобежденным.

Обмен ударами боксеров

Итог боя