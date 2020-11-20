Была провалена силовая подготовка: экс-диетолог Усика разгромил физическую форму украинца
Бывший диетолог Усика Александр Фока поделился впечатлениями от победы украинского боксера в бою против Дерека Чисоры. Также специалист рассказал о физической форме Александра, которой он разочарован.
Александр Фока совсем не впечатлен физической формой Александра Усика в бое против британца. Он раскритиковал украинца, сообщает "Трибуна".
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Ошибка в силовой подготовке
"Мне не понравилась его форма. Думаю, что силовая подготовка была провальной. Не могу понять, почему Усик разошелся с Валентином Литвинчук, который показывал фантастические результаты работы с украинцем перед боем с Гассиевым. Просто посмотрите на его внешний вид и сравните статистику ударов в двух поединках", – заявил диетолог.
По словам Фока, подготовка боксера из Украины значительно изменилась. Он сомневается, выполняет ли Усик работу в зале с тренером общей физической подготовки. Также скорее всего рацион Александра изменился.
Около двух лет назад специалист разговаривал с Александром и рекомендовал боксеру ни в коем случае не набирать больше, чем 98 килограммов. При таком весе Усик теряет свою скорость и феноменальную выносливость на ринге.
О конкуренции
Диетолог признался, что Александру будет сложно составлять конкуренцию соперникам и боксировать все 12 раундов в высоком темпе, если его вес перевалит отметку 100 килограммов. В свою очередь Усик дал ему обещание, что будет придерживаться такой рекомендации, но сейчас ситуация кардинально изменилась, что привело к грубой ошибке.
Александр может испортить вечер любом боксеру. В такой форме он мог бы победить Джошуа. А вот в победе над Фьюри нужно усомниться,
– сказал Фока.
- В ночь с 31 октября на 1 ноября Александр Усик вышел на ринг против Дерека Чисоры. Судьи единогласно отдали победу украинцу – 117:112, 115:113, 115:113.
- После этого боя следующим соперником украинского боксера должен стать Джошуа – чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO.
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