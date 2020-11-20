Бывший диетолог Усика Александр Фока поделился впечатлениями от победы украинского боксера в бою против Дерека Чисоры. Также специалист рассказал о физической форме Александра, которой он разочарован.

Александр Фока совсем не впечатлен физической формой Александра Усика в бое против британца. Он раскритиковал украинца, сообщает "Трибуна".

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Ошибка в силовой подготовке

"Мне не понравилась его форма. Думаю, что силовая подготовка была провальной. Не могу понять, почему Усик разошелся с Валентином Литвинчук, который показывал фантастические результаты работы с украинцем перед боем с Гассиевым. Просто посмотрите на его внешний вид и сравните статистику ударов в двух поединках", – заявил диетолог.

По словам Фока, подготовка боксера из Украины значительно изменилась. Он сомневается, выполняет ли Усик работу в зале с тренером общей физической подготовки. Также скорее всего рацион Александра изменился.

Около двух лет назад специалист разговаривал с Александром и рекомендовал боксеру ни в коем случае не набирать больше, чем 98 килограммов. При таком весе Усик теряет свою скорость и феноменальную выносливость на ринге.

О конкуренции

Диетолог признался, что Александру будет сложно составлять конкуренцию соперникам и боксировать все 12 раундов в высоком темпе, если его вес перевалит отметку 100 килограммов. В свою очередь Усик дал ему обещание, что будет придерживаться такой рекомендации, но сейчас ситуация кардинально изменилась, что привело к грубой ошибке.

Александр может испортить вечер любом боксеру. В такой форме он мог бы победить Джошуа. А вот в победе над Фьюри нужно усомниться,

– сказал Фока.