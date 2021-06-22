Про ситуацію розповіли у мережі. Українці мали з собою прапори з надписом "Kyiv" та "Crimea is Ukraine" та хотіли потрапити на гру.

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Втім, поліцейські не пропустили їх через прапор, на якому Крим зображений як українська територія. Вболівальники розповіли подробиці другу, який поділився цією історією у соцмережах.

Що відбувалося перед матчем

"Під час входу на стадіон з боку румунської поліції та стюардів побачили нездоровий інтерес до всіх прапорів, що проносились", – підкреслили вони.

Коли поліція помітила прапор з Кримом – поназбігалося купа незрозумілих людей, що відтіснили нас в бік та сфоткали прапор,

– додали українці.

Правоохоронці заявили, що з таким прапором не можна пройти на стадіон, оскільки це нібито політика, й наполягали, аби його здали у камеру схову. Коли вболівальники наголосили, що це не політика, а просто факт, поліція запитала, чи хочуть вони таки потрапити матч. "Сказали, що Крим – спірна територія між Росією та Україною і відмовилися поглянути на карту в Google maps", – зазначили вболівальники.

Інцидент намагався український правоохоронець з поліції діалогу. Він поспілкувався з румунами. Врешті, прийняв їхню позицію і закликав українців зробити те ж саме, якщо вони хочуть потрапити на стадіон.