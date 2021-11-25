Чемпионы, противостояния и сенсации: яркий трейлер нового сезона по биатлону
25 ноября 2021 , 11:32Читати новину українською
Источник:ютуб-канал IBU TV
Уже в субботу, 27 ноября, стартует новый биатлонный сезон-2021/2022. В преддверии соревнований IBU опубликовал трейлер.
Новый сезон – новые чемпионы
Женская индивидуальная 20-километровая гонка даст начало новому сезону по биатлону. Вторыми на трассу 27 ноября выйдут мужчины. Первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде.
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Новый сезон обещает быть интересным – новые чемпионы, противостояния, сенсации и победы.
Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал трейлер нового сезона. В видео есть фрагмент гонки с участием лидера сборной Украины Юлии Джимы.
Промо нового сезона по биатлону
Украина на первом этапе Кубка мира
- Главные тренеры мужской и женской команд назвали предварительные составы "сине-желтых" на этапе в Эстерсунде.
- Словенский наставник женской сборной Урош Велепец сможет привлечь боевой состав – Юлию Джиму, Елену Билосюк (в прошлом – Пидгрушную), Анастасию Меркушину, Валю и Виту Семеренко, Екатерину Бех и Ирину Петренко. Последняя возобновила карьеру после травмы и рождения ребенка.
- Что касается мужской команды, то у Юрая Санитры есть некоторые проблемы. На трассу в Швеции смогут выйти Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Из команды Б присоединятся Денис Насыко и Андрей Доценко.