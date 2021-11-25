Чемпионы, противостояния и сенсации: яркий трейлер нового сезона по биатлону

Уже в субботу, 27 ноября, стартует новый биатлонный сезон-2021/2022. В преддверии соревнований IBU опубликовал трейлер.

Новый сезон – новые чемпионы

Женская индивидуальная 20-километровая гонка даст начало новому сезону по биатлону. Вторыми на трассу 27 ноября выйдут мужчины. Первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде.

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Новый сезон обещает быть интересным – новые чемпионы, противостояния, сенсации и победы.

Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал трейлер нового сезона. В видео есть фрагмент гонки с участием лидера сборной Украины Юлии Джимы.

Промо нового сезона по биатлону

Украина на первом этапе Кубка мира