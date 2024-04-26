Шахтер против Динамо: какой календарь у грандов и кто является фаворитом в борьбе за золото УПЛ

Дончане и киевляне ведут борьбу за чемпионство в УПЛ. Шахтер и Динамо еще проведут очную битву, а также столкнутся с тяжелым графиком на финише сезона.

Сезон 2023-2024 в чемпионате Украины выходит на финишную прямую. Большинству команд осталось сыграть по пять матчей, тогда как грандам отечественного футбола – по шесть, пишет 24 Канал.

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Шахтер против Динамо

Чемпионская интрига в УПЛ пока сохраняется. Не так давно золотые амбиции имел Кривбасс, однако ничьи с Ворсклой и Рухом в апреле оставили команду Вернидуба в борьбе лишь за бронзу.

В конце концов уже традиционно чемпионство в УПЛ разыграют Шахтер и Динамо. За шесть игр до финиша сезона дончане имеют гандикап над "бело-синими" в четыре балла. Однако календарь для обеих команд выглядит довольно сложным, поэтому можно ожидать сюрпризов.

ТУР ШАХТЕР ДИНАМО 26 ЛНЗ (г) Днепр-1 (г) Черноморец (г) Верес (д) 28 Черноморец (д) Колос (д) 28 Динамо (д) Шахтер (г) 29 Днепр-1 (г) Кривбасс (д) 30 Полесье (г) Рух (г)

Многое в чемпионской борьбе решит очное противостояние команд в 28 туре на "Арене-Львов" (11 мая в 18:00). Киевлянам необходимо побеждать, хотя даже это оставит команду Шовковского позади. Поэтому "бело-синим" стоит надеяться на еще хотя бы одну осечку Шахтера.

А для "горняков" финиш сезона обещает быть не очень сладким. После Классического дерби через четыре дня подопечные Пушича сразятся с Ворсклой в финале Кубка, а еще через три дня пожалуют в гости к Днепру-1. А на закуску – бой на поле Полесья, которое мечтает о еврокубках.

Динамо же сыграет на "Днепр-Арене" уже в ближайшем туре. Финиш сезона для подопечных Шовковского также будет нелегким. Через неделю после дерби Динамо примет Кривбасс, а завершит чемпионат выездной игрой против Руха. Львовяне как раз ведут борьбу за путевку в Лигу конференций.

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Кривбасс может посягнуть на ЛЧ

К слову, Кривбасс еще может зацепиться за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Команда Вернидуба отстает на три очка от Динамо, но у киевлян есть матч в запасе.

ТУР ДИНАМО КРИВБАС 26 Днепр-1 (г) Металлист 1925 (д) Верес (д) 27 Колос (д) Днепр-1 (г) 28 Шахтер (г) Полесье (д) 29 Кривбасс (д) Динамо (г) 30 Рух (г) Минай (д)

Криворожане будут иметь шанс на ЛЧ в случае собственной победы над Динамо в гостях, а также проигрыша киевлян Шахтеру. Кроме того, у Кривбасса будут два матча с откровенными аутсайдерами, а также выезд к Днепру-1 (как и у Динамо)

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К слову, букмекеры видят Шахтер явным фаворитом в чемпионской гонке. Золото "горняков" оценивается лишь в 1,05, тогда как Динамо – аж в 8,00.

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Отметим, что в случае чемпионства Шахтер почти гарантированно окажется сразу в основном раунде Лиги чемпионов. Это станет возможным благодаря высокому рейтингу в "чемпионской квалификации" и победе в действующей ЛЧ команды, что отберется в турнир через чемпионат.

А вот чемпионство Динамо заставит киевлян точно проходить "чемпионскую" квалификацию со второго раунда. Вице-чемпион также окажется в отборе в Лигу чемпионов 2023-2024, но уже в "пути представителей лиг".

Сезон 2023-2024 в чемпіонаті України виходить на фінішну пряму. Більшості команд залишилось зіграти по п'ять матчів, тоді як грандам вітчизняного футболу – по шість, пише 24 Канал.

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Шахтар проти Динамо

Чемпіонська інтрига в УПЛ поки зберігається. Не так давно золоті амбіції мав Кривбас, проте нічиї з Ворсклою та Рухом у квітні залишили команду Вернидуба в боротьбі лише за бронзу.

Зрештою вже традиційно чемпіонство в УПЛ розіграють Шахтар та Динамо. За шість ігор до фінішу сезону донеччани мають гандикап над "біло-синіми" у чотири бали. Проте календар для обох команд виглядає доволі складним, тому можна очікувати на сюрпризи.

ТУР ШАХТАР ДИНАМО 26 ЛНЗ (г) Дніпро-1 (г) Чорноморець (г) Верес (д) 28 Чорноморець (д) Колос (д) 28 Динамо (д) Шахтар (г) 29 Дніпро-1 (г) Кривбас (д) 30 Полісся (г) Рух (г)

Багато чого у чемпіонській боротьбі вирішить очне протистояння команд у 28 турі на "Арені-Львів" (11 травня о 18:00). Киянам необхідно перемагати, хоча навіть це залишить команду Шовковського позаду. Тому "біло-синім" варто сподіватися на ще бодай одну осічку Шахтаря.

А для "гірників" фініш сезону обіцяє бути не дуже солодким. Після Класичного дербі через чотири дні підопічні Пушича битимуться з Ворсклою у фіналі Кубка, а ще через три дні завітають в гості до Дніпра-1. А на закуску – бій на полі Полісся, яке мріє про єврокубки.

Динамо ж зіграє на "Дніпро-Арені" вже найближчого туру. Фініш сезону для підопічних Шовковського також буде нелегким. Через тиждень після дербі Динамо прийме Кривбас, а завершить чемпіонат виїзною грою проти Руха. Львів'яни як раз ведуть боротьбу за путівку в Лігу конференцій.

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Кривбас може зазіхнути на ЛЧ

До слова, Кривбас ще може зачепитися за друге місце та путівку в Лігу чемпіонів. Команда Вернидуба відстає на три очки від Динамо, але у киян є матч в запасі.

ТУР ДИНАМО КРИВБАС 26 Дніпро-1 (г) Металіст 1925 (д) Верес (д) 27 Колос (д) Дніпро-1 (г) 28 Шахтар (г) Полісся (д) 29 Кривбас (д) Динамо (г) 30 Рух (г) Минай (д)

Криворіжці матимуть шанс на ЛЧ в разі власної перемоги над Динамо в гостях, а також програшу киян Шахтарю. Крім того, у Кривбаса будуть два матчі з відвертими аутсайдерами, а також виїзд до Дніпра-1 (як і у Динамо)

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До слова, букмекери бачать Шахтар явним фаворитом у чемпіонській гонці. Золото "гірників" оцінюється лише у 1,05, тоді як Динамо – аж у 8,00.

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Відзначимо, що в разі чемпіонства Шахтар майже гарантовано опиниться одразу в основному раунді Ліги чемпіонів. Це стане можливим завдяки найвищому рейтингу у "чемпіонській кваліфікації" та перемозі в чинній ЛЧ команди, що відбереться в турнір через чемпіонат.

А ось чемпіонство Динамо змусить киян точно проходити "чемпіонську" кваліфікацію з другого раунду. Віцечемпіон також опиниться у відборі до Ліги чемпіонів 2023-2024, але вже у "шляху представників ліг".

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