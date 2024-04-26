Сезон 2023-2024 в чемпіонаті України виходить на фінішну пряму. Більшості команд залишилось зіграти по п'ять матчів, тоді як грандам вітчизняного футболу – по шість, пише 24 Канал.
До теми Динамо несеться за Шахтарем, осічки Руха та Дніпра-1: який вигляд має таблиця УПЛ після 25 туру
Шахтар проти Динамо
Чемпіонська інтрига в УПЛ поки зберігається. Не так давно золоті амбіції мав Кривбас, проте нічиї з Ворсклою та Рухом у квітні залишили команду Вернидуба в боротьбі лише за бронзу.
Зрештою вже традиційно чемпіонство в УПЛ розіграють Шахтар та Динамо. За шість ігор до фінішу сезону донеччани мають гандикап над "біло-синіми" у чотири бали. Проте календар для обох команд виглядає доволі складним, тому можна очікувати на сюрпризи.
|ТУР
|ШАХТАР
|ДИНАМО
|26
|ЛНЗ (г)
|Дніпро-1 (г)
|Чорноморець (г)
|Верес (д)
|28
|Чорноморець (д)
|Колос (д)
|28
|Динамо (д)
|Шахтар (г)
|29
|Дніпро-1 (г)
|Кривбас (д)
|30
|Полісся (г)
|Рух (г)
Багато чого у чемпіонській боротьбі вирішить очне протистояння команд у 28 турі на "Арені-Львів" (11 травня о 18:00). Киянам необхідно перемагати, хоча навіть це залишить команду Шовковського позаду. Тому "біло-синім" варто сподіватися на ще бодай одну осічку Шахтаря.
А для "гірників" фініш сезону обіцяє бути не дуже солодким. Після Класичного дербі через чотири дні підопічні Пушича битимуться з Ворсклою у фіналі Кубка, а ще через три дні завітають в гості до Дніпра-1. А на закуску – бій на полі Полісся, яке мріє про єврокубки.
Динамо ж зіграє на "Дніпро-Арені" вже найближчого туру. Фініш сезону для підопічних Шовковського також буде нелегким. Через тиждень після дербі Динамо прийме Кривбас, а завершить чемпіонат виїзною грою проти Руха. Львів'яни як раз ведуть боротьбу за путівку в Лігу конференцій.
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Кривбас може зазіхнути на ЛЧ
До слова, Кривбас ще може зачепитися за друге місце та путівку в Лігу чемпіонів. Команда Вернидуба відстає на три очки від Динамо, але у киян є матч в запасі.
|ТУР
|ДИНАМО
|КРИВБАС
|26
|Дніпро-1 (г)
|Металіст 1925 (д)
|Верес (д)
|27
|Колос (д)
|Дніпро-1 (г)
|28
|Шахтар (г)
|Полісся (д)
|29
|Кривбас (д)
|Динамо (г)
|30
|Рух (г)
|Минай (д)
Криворіжці матимуть шанс на ЛЧ в разі власної перемоги над Динамо в гостях, а також програшу киян Шахтарю. Крім того, у Кривбаса будуть два матчі з відвертими аутсайдерами, а також виїзд до Дніпра-1 (як і у Динамо)
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До слова, букмекери бачать Шахтар явним фаворитом у чемпіонській гонці. Золото "гірників" оцінюється лише у 1,05, тоді як Динамо – аж у 8,00.
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Відзначимо, що в разі чемпіонства Шахтар майже гарантовано опиниться одразу в основному раунді Ліги чемпіонів. Це стане можливим завдяки найвищому рейтингу у "чемпіонській кваліфікації" та перемозі в чинній ЛЧ команди, що відбереться в турнір через чемпіонат.
А ось чемпіонство Динамо змусить киян точно проходити "чемпіонську" кваліфікацію з другого раунду. Віцечемпіон також опиниться у відборі до Ліги чемпіонів 2023-2024, але вже у "шляху представників ліг".