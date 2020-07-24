23 июля "Удинезе" принимал "Ювентус" в матче 35 тура Серии А. "Старая синьора" неожиданно уступила хозяевам на последних минутах встречи.

Удинезе – Ювентус 2:1

Голы: Несторовски, 52, Фофана, 90 + 1 – Де Лигт, 42

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Равная игра

Активнее матч начали гости. Уже на 4-й минуте прекрасная возможность открыть счет была у Роналду. Он находился на линии штрафной, сумел укротить мяч после неудачной передачи и пробил в центр. Хуан Муссо находился в затруднительном положении, но выполнил блестящий сейв в прыжке, пишет 24 канал.

Снова Роналду получил прекрасную возможность забить. Он пробил с границы штрафной, но мяч просвистел мимо стойки ворот.

Хороший ответ от хозяев. Кен Сема нашел немного свободного пространства в штрафной и неплохо пробил в нижний угол ворот, но Войцех Щенсный исполнил потрясающий сэйв, не позволив ему забить.

Роналду оказался в удачной позиции для удара. Он получил немного свободного пространства и испытал удачу выстрелом с дальнего расстояния – Хуан Муссо его остановил.

Де Лигт добрался до мяча и сильно пробил издалека. Мяч влетел в левый нижний угол ворот. Хуан Муссо только покачал головой в разочаровании – 0:1.

На безупречную навесную передачу, которую исполнил Сема, откликнулся Несторовски. Он выпрыгнул высоко и с близкого расстояния пробил головой в угол ворот. Щенсный не имел шансов с ним справиться – 1:1.

Дожали лидера

Де Пауль выполнил прострел в расчете на одного из партнеров по команде. Защита соперника отворачивает опасность, перехватив мяч.

Дибала оказался на свободном пространстве на грани штрафной и нанес эффектный сильный удар в угол ворот, но Муссо предотвратил гол, отбив мяч руками.

Куадрадо выполнил перспективный навес в штрафную, надеясь, что кто-то из партнеров сыграет головой. Однако, игроки защиты выпрыгнули выше и отразили опасность.

Окака получил немного свободного пространства недалеко от одиннадцатиметровой отметки и замкнул подачу со штрафного. Однако, точно пробить головой ему не удалось – мяч пролетел высоко над перекладиной.

Казалось, что матч закончится ничьей, но хозяева все-таки дожали лидера турнирной таблицы. Фофана пробил из-за пределов штрафной после блестящего индивидуального прохода. Мяч попал в сетку – 2:1.

Свисток судьи зафиксировал неожиданную победу хозяев – 2:1.

Обзор матча Удинезе – Ювентус

Турнирная таблица Серии А