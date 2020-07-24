23 липня "Удінезе" приймав "Ювентус" у матчі 35 туру Серії А. "Стара синьйора" неочікувано поступилась господарям на останніх хвилинах зустрічі.

Удінезе – Ювентус 2:1

Голи: Несторовскі, 52, Фофана, 90+1 – Де Лігт, 42

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Рівна гра

Активніше матч розпочали гості. Вже на 4-й хвилині удова нагода відкрити рахунок була у Роналду. Він перебував на лінії штрафного майданчика, зумів приборкати м'яч після невдалої передачі та пробив у центр. Хуан Муссо перебував у скрутному становищі, але виконав блискучий сейв у стрибку, пише 24 канал.

Знову Роналду отримав чудову нагоду забити. Він пробив з межі штрафного майданчика, але м'яч просвистів повз стійку воріт.

Хороша відповідь від господарів. Кен Сема знайшов трохи вільного простору в штрафному майданчику та непогано пробив у нижній кут воріт, але Войцех Щенсни виконав приголомшливий сейв, не дозволивши йому забити.

Роналду опинився у вдалій позиції для удару. Він виборов трохи вільного простору і випробував удачу пострілом з далекої відстані – Хуан Муссо його зупинив.

Де Лігт дістався до м'яча та сильно пробив здалеку. м'яч влетів у лівий нижній кут воріт. Хуан Муссо лише похитав головою у зневірі – 0:1.

На бездоганну навісну передачу, яку виконав Сема, відгукнувся Несторовскі. Він вистрибнув найвище та з близької відстані, пробив головою у кут воріт. Щенсни не мав шансів із ним впоратись – 1:1.

Дотиснули лідера

Де Пауль виконав простріл у розрахунку на одного із партнерів по команді. Захист суперника відвертає небезпеку, перехопивши м'яч.

Дибала опинився на вільному просторі на межі штрафного майданчика та завдав ефектного сильного удару в кут воріт, але Муссо запобіг голу, відбивши м'яч руками.

Куадрадо виконав перспективний навіс у штрафний майданчик, сподіваючись, що хтось із партнерів зіграє головою. Однак, гравці захисту вистрибнули вище та відбили небезпеку.

Окака виборов трохи вільного простору неподалік одинадцятиметрової позначки і замкнув подачу зі штрафного. Однак, влучно пробити головою йому не вдалося – м'яч пролетів високо над поперечиною.

Здавалось, що матч закінчиться нічиєю, але господарі все-таки дотиснули лідера турнірної таблиці. Фофана пробив з-за меж карного майданчика після блискучого індивідуального проходу. М'яч влучив у сітку – 2:1.

Свисток судді зафіксував несподівану перемогу господарів – 2:1.

Огляд матчу Удінезе – Ювентус

Турнірна таблиця Серії А