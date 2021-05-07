За четыре тура до конца чемпионата Испании лидирует в турнирной таблице Атлетико. "Матрасники" набрали 76 очков. Но им в субботу, 8 мая, играть против Барселоны. "Сине-гранатовые" пока на третьей позиции, и отстают от лидера на два очка.

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Столько же очков как у Барселоны имеет и Реал. И им 9 мая выпало играть против Севильи. Преимущество над соперником составляет четыре очка.

Особенностью чемпионской гонки в Испании стало то, что фавориты матчей могут проиграть откровенным аутсайдерам. Или сыграть вничью. Так было с Барселоной, которая проиграла дома Гранаде, и потеряла возможность выйти на первое место. Реал за последние пять матчей дважды потерял очка – в матчах с Хетафе и Бетисом. А Атлетик обыграл и Севилью, и Атлетико за три последних туры, чем еще больше обострил ситуацию в борьбе за чемпионство.

Поэтому единого лидера в борьбе за чемпионство нет. Единственное, что на этом фоне шансы Севильи выглядят несколько призрачными.

В букмекерской компании Favbet пока отдают предпочтение именно Барселоне. Их шанс на победу в Ла Лиге оценены коэффициентом 2,4. Относительно шансов Атлетико победить в чемпионате, то на команду выставили коэффициент 2,6.

При этом Барселона является фаворитом очной встречи с Атлетико на "Камп Ноу". На их победу в Favbet выставили коэффициент 1,83. На то, что победит Атлетико – 4,5. На ничейный исход матча – 3,8.

Реал пока третий в борьбе за чемпионство – коэффициент 3,3 на то, что "сливочные" защитят свой титул. Но стоит напомнить, что в прошлом сезоне Реал тоже не был среди фаворитов, а выиграл благодаря удачной игре в конце. Хотя концовка чемпионата для "галактикос" будет довольно напряженной – выезд к Атлетику и матч против финалиста Лиги Европы Вильярреала.

Но для начала команде нужно преодолеть сопротивление Севилье. Шанс Реала на победу в Favbet – 2,01. Такой высокий коэффициент связан с тем, что среди недели мадридцы провели тяжелый матч полуфинала Лиги чемпионов, где уступили на выезде английскому Челси и вылетели из турнира. Игра унесла немало сил, чем и может воспользоваться Севилья. Ее шансы на победу – 3,8. Ничья – 3,65.

А вот относительно шансов Севильи победить в чемпионате Испании и сломать мадридско-барселонское доминирование, то вероятность довольно мала. Favbet на такой итог выставил коэффициент 30.