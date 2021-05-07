За чотири тури до кінця чемпіонату Іспанії лідирує у турнірній таблиці Атлетіко. "Матрацники" набрали 76 очок. Але їм у суботу, 8 травня, грати проти Барселони. "Синьо-гранатові" поки на третій позиції, і відстають від лідера на два очки.

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Стільки ж очок як у Барселони має і Реал. І їм 9 травня випало грати проти Севільї. Перевага над суперником становить чотири очки.

Особливістю чемпіонської гонки в Іспанії стало те, що фаворити матчів можуть програти відвертим аутсайдерам. Або зіграти внічию. Так було з Барселоною, яка програла вдома Гранаді, і втратила можливість вийти на перше місце. Реал за останні п’ять матчів двічі втрати очки – в матчах з Хетафе та Бетісом. А Атлетік обіграв і Севілью, і Атлетіко за три останні тури, чим ще більше загострив ситуацію в боротьбі за чемпіонство.

Відтак єдиного фаворита в боротьбі за чемпіонство немає. Єдине, що на цьому фоні шанси Севільї виглядають дещо примарні.

У букмекерській компанії Favbet поки перевагу віддають саме Барселоні. Їх шанс на перемогу в Ла Лізі оцінено коефіцієнтом 2,4. Щодо шансів Атлетіко перемогти в чемпіонаті, то на команду виставили коефіцієнт 2,6.

При цьому Барселона є фаворитом очної зустрічі з Атлетіко на "Камп Ноу". На їх перемогу в Favbet виставили коефіцієнт 1,83. На те, що переможе Атлетіко – 4,5. На нічийний результат матчу – 3,8.

Реал поки третій в боротьбі за чемпіонство – коефіцієнт 3,3 на те, що "вершкові" захистять свій титул. Та варто нагадати, що у минулому сезоні Реал теж не був серед фаворитів, а виграв завдяки вдалій грі наприкінці. Хоча кінцівка чемпіонату для "галактікос" буде доволі напруженою – виїзд до Атлетіка та матч проти фіналіста Ліги Європи Вільярреалу.

Та для початку команді треба здолати опір Севільї. Шанс Реалу на перемогу у Favbet – 2,01. Такий високий коефіцієнт пов’язаний з тим, що серед тижня мадридці провели важкий матч півфіналу Ліги чемпіонів, де поступилися на виїзді англійському Челсі та вилетіли з турніру. Гра забрала чимало сил, чим і може скористатися Севілья. Її шанси на перемогу – 3,8. Нічия – 3,65.

А от щодо шансів Севільї перемогти в чемпіонаті Іспанії та зламати мадридсько-барселонське домінування, то тут ймовірність доволі мала. Favbet на такий підсумок виставив коефіцієнт 30.