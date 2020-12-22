Двукратная чемпионка Украины по биатлону в смешанной эстафете Марьяна Брыкайло находится на 14-й неделе беременности и ждет рождения дочери.

Об этом сообщает Tribuna.com. 26 ноября 2020 года участница юниорских чемпионатов мира по биатлону вышла замуж.

Смотрите также UFC представил номинантов на звание нокаут года: видео

Биатлонистка поборола рак

Год назад стало известно, что Марьяна заболела раком шейки матки. Она прошла лечение и победила недуг.

Биатлонистка завершила спортивную карьеру и вплотную занялась лечением, которое принесло свои результаты. Основную операцию Марьяне сделали в Чехии, затем еще одну в Украине.

К слову. Брыкайло – многократная чемпионка Украины и участница юниорских чемпионатов мира по биатлону.