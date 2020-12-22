Дворазова чемпіонка України з біатлону у змішаній естафеті Мар'яна Брикайло знаходиться на 14-му тижні вагітності і чекає народження дочки.

Про це повідомляє Tribuna.com. 26 листопада 2020 року учасниця юніорських чемпіонатів світу з біатлону вийшла заміж.

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Біатлоністка поборола рак

Рік тому стало відомо, що Мар'яна захворіла на рак шийки матки. Вона пройшла лікування і перемогла недуга.

Біатлоністка завершила спортивну кар'єру і впритул зайнялася лікуванням, яке принесло свої результати. Основну операцію Мар'яні зробили в Чехії, потім ще одну в Україні.

До слова. Брикайло – багаторазова чемпіонка України і учасниця юніорських чемпіонатів світу з біатлону.