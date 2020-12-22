Чемпіонка України з біатлону Брикайло поборола рак і завагітніла
Дворазова чемпіонка України з біатлону у змішаній естафеті Мар'яна Брикайло знаходиться на 14-му тижні вагітності і чекає народження дочки.
Про це повідомляє Tribuna.com. 26 листопада 2020 року учасниця юніорських чемпіонатів світу з біатлону вийшла заміж.
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Біатлоністка поборола рак
Рік тому стало відомо, що Мар'яна захворіла на рак шийки матки. Вона пройшла лікування і перемогла недуга.
Біатлоністка завершила спортивну кар'єру і впритул зайнялася лікуванням, яке принесло свої результати. Основну операцію Мар'яні зробили в Чехії, потім ще одну в Україні.
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