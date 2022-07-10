Представляющая Казахстан Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдона. У спортсменки есть российские корни.

Рыбакина оправдалась на плохом английском

Рыбакина стала первой в истории Казахстана чемпионкой мейджора. В трехсетовом финале Уимблдона она обыграла вторую ракетку мира, туниску Онс Жабер.

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После победы состоялась пресс-конференция, где спортсменку спросили о войне в Украине. У теннисистки спросили, не вызывает ли у нее беспокойства то, что ее победу как россиянки по происхождению могут как раз использовать для пропаганды.

Я не знаю. Как я говорила в предыдущих интервью, я долгое время играю за Казахстан. Так что я не знаю, что произойдет. Постоянно есть какие-то новости, но я ничего не могу с этим поделать,

– сказала Рыбакина.

Позже в игрушки спросили уже конкретно об ее отношении к войне, которую россия развязала против Украины, и осуждает ли она действия президента россии Владимира Путина.

Сначала спортсменка сказала: "Извините, я не услышала". После того, как фразу повторили, Рыбакина с улыбкой заявила, что не понимает вопрос, утверждая, что у нее "не самый лучший английский".

Это был единственный вопрос за всю пресс-конференцию, длившуюся около 18 минут, с которым у Елены возникли проблемы и на которую она отказалась отвечать напрямую.

Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди уверовали в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Поэтому я не знаю, как ответить на ваш вопрос,

– заявила теннисистка.

Рыбакина может финансировать войну против Украины

У теннисистки, которая сейчас выступает за Казахстан, Елена Рыбакина, есть российское происхождение.

На одной из пресс-конференций в Лондоне ее возмутил вопрос о ее родине. Она подчеркнула, что выступает за Казахстан и этим очень гордится.

Также она заверила, что не проживает в Москве. Спортсменцы жаль ее коллег из россии, которых не допустили к Уимбллону-2022.

За победу на этом турнире Рыбакина получит 2 миллиона фунтов призовых стерлингов. С этих призовых теннисистка уплатит налоги. По всей вероятности, налоги она платит в России, хотя и выступает за Казахстан.

По данным журналиста Сэма Стрита, Рыбакина продолжает жить в москве, поэтому именно там и платит налог на прибыль. Так что если она платит налоги в России, то они пойдут и на финансирование войны против Украины.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.