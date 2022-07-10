Рибакіна виправдалася поганою англійською

Рибакіна стала першою в історії Казахстану чемпіонкою мейджора. У трисетовому фіналі Вімблдону вона обіграла другу ракетку світу, туніску Онс Жабер.

До теми Тенісистка з Казахстану Рибакіна виграла Вімблдон: вона може фінансувати війну проти України

Після перемоги відбулася пресконференція, де спортсменку запитали про війну в Україні. У тенісистки запитали, чи не викликає в неї занепокоєння те, що її перемогу як росіянки за походженням можуть якраз-таки використати задля пропаганди.

Я не знаю. Як я казала в попередніх інтерв'ю, я тривалий час граю за Казахстан. Тож я не знаю, що станеться. Постійно є якісь новини, але я нічого не можу з цим зробити,

– сказала Рибакіна.

Пізніше в гравчині запитали вже конкретно про її ставлення до війни, яку росія розв'язала проти України, та чи засуджує вона дії президента росії владіміра путіна.

Спершу спортсменка сказала: "Вибачте, я не почула". Після того, як фразу повторили, Рибакіна з посмішкою заявила, що не розуміє запитання, стверджуючи, що в неї "не найкраща англійська".

Це було єдине запитання за всю пресконференцію, що тривала близько 18 хвилин, з яким у Єлєни виникли проблеми та на яке вона відмовилася відповідати напряму.

Я не зрозуміла другої частини запитання. Зі свого боку я можу сказати лише те, що представляю Казахстан. Я не обирала, де мені народитися. Люди повірили в мене. Казахстан мене сильно підтримує. Навіть сьогодні я чула багато підтримки. Я бачила прапори. Тож я не знаю, як відповісти на ваше запитання,

– заявила тенісистка.

Рибакіна може фінансувати війну проти України

Тенісистка, яка наразі виступає за Казахстан, Єлєна Рибакіна, має російське походження.

На одній із пресконференцій у Лондоні її обурило питання про її батьківщину. Вона наголосила, що виступає за Казахстан і цим дуже пишається.

Також вона запевнила, що не проживає у москві. Спортсменці шкода її колег з росії, яких не допустили до Вімбллону-2022.

За перемогу на цьому турнірі Рибакіна отримає 2 мільйони фунтів стерлінгів призових. З цих призових тенісистка сплатить податки. Цілком ймовірно, що податки вона сплачує у росії, хоч і виступає за Казахстан.

За даним журналіста Сема Стріта, Рибакіна продовжує жити у москві, тож саме там і сплачує податок на прибутки. Тож якщо вона таки сплачує податки у росії, то вони підуть і на фінансування війни проти України.

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