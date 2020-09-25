Для американської велогонщиці Хлоя Дагерт гонка завершила неприємним інцидентом. Спортсменка не зуміла втриматись на мокрій трасі та зірвалась в обрив.

В італійському Імолі відбулась велогонка чемпіонату світу, яка запам'яталась неприємним інцидентом. Прямо під час проходження крутого повороту 23-річна американка не втрималась на трасі та вилетіла за її межі, інформує 24 канал.

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Неприємний інцидент

Хлоя впала в обрив, організатори гонки одразу кинулись спортсменці на допомогу, звідки швидко її дістали та доправили гвинтокрил, який попрямував до найближчого госпіталю. Після медичного обстеження її життю нічого не загрожує. Хлоя при свідомості та розмовляє з лікарями.

Перед падіння Хлоя була лідеркою у гонці, але після прикрого інцидент перемогу здобула Анна ван де Брегга із Нідерландів.

Хто така Хлоя Дагерт? Це 23-річна американська велогонщиця, яка у 2016 році здобула "срібло" Олімпійських ігор у Ріо у командній гонці переслідування. У 2019 році виграла чемпіонат світу.