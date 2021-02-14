Шведська біатлоністка Ганна Еберг прокоментувала звинувачення в нечесній боротьбі на свою адресу з боку українки Олени Підгрушної.

Інцидент стався під час змішаної естафети чемпіонату світу з біатлону в Поклюці. На останньому колі Еберг кілька разів змінювала траєкторію, витісняючи Підгрушну з траси.

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Таким чином, на фініші змішаної естафети Підгрушна програла Еберг 0,5 секунди. Шведська команда завоювала "бронзу", збірна України стала четвертою.

Це не дуже сильно на мене вплинуло. Я знаю, що не зробила нічого поганого. У неї дійсно немає ніяких доказів того, що вона говорить. Звичайно, сумно бачити такі коментарі від суперниць, тому що я не вважаю себе винною в неспортивній поведінці,

– заявила Еберг.

Також вона зазначила, що її команда завжди готує тактику на останнє коло контактних гонок. За її словами, дуже важливо мати план і його дотримуватися.

"Я не згодна з Підгрушною, але повинна сказати спасибі їй, що протягнула мене на моєму другому колі у спринті", – підсумувала шведка.



Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24