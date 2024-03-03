Приземлилась мимо мата: чемпионка Франции сломала ногу после неудачного прыжка на ЧМ

Мультичемпионка Франции по прыжкам с шестом Марго Шеврие получила перелом ноги во время соревнований на ЧМ-2024. Спортсменка была срочно госпитализирована.

В шотландском Глазго продолжается чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Неприятный инцидент произошел во время соревнований по прыжкам с шестом среди женщин, пишет 24 Канал.

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Тяжелая травма накануне Игр в Париже

Французская прыгунья Марго Шеврие выполняла первую попытку на отметке 4,65 метра. Во время прыжка 24-летняя спортсменка неудачно приземлилась мимо мата.

Бригада медиков быстро подбежала к прыгунье и зафиксировала травмированную ногу. Шеврие срочно доставили в больницу, а соревнования остановили на 15 минут.

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Вечером Марго сообщила, что врачи диагностировали открытый перелом таранной кости стопы. Первая операция запланирована на 3 марта, а следующая состоится уже во Франции.

Марго Шеврие пообещала вернуться к ОИ-2024 / инстаграм спортсменки

Несмотря на тяжелую травму уроженка Ниццы пообещала восстановиться к Олимпийским играм-2024. На ЧМ-2024 Шеврие заняла восьмое место с результатом в 4,55 метра.