В шотландском Глазго продолжается чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Неприятный инцидент произошел во время соревнований по прыжкам с шестом среди женщин, пишет 24 Канал.
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Тяжелая травма накануне Игр в Париже
Французская прыгунья Марго Шеврие выполняла первую попытку на отметке 4,65 метра. Во время прыжка 24-летняя спортсменка неудачно приземлилась мимо мата.
Бригада медиков быстро подбежала к прыгунье и зафиксировала травмированную ногу. Шеврие срочно доставили в больницу, а соревнования остановили на 15 минут.
Марго Шеврие эвакуировали на носилках: смотрите видео
Вечером Марго сообщила, что врачи диагностировали открытый перелом таранной кости стопы. Первая операция запланирована на 3 марта, а следующая состоится уже во Франции.
Марго Шеврие пообещала вернуться к ОИ-2024 / инстаграм спортсменки
Несмотря на тяжелую травму уроженка Ниццы пообещала восстановиться к Олимпийским играм-2024. На ЧМ-2024 Шеврие заняла восьмое место с результатом в 4,55 метра.
Кто такая Марго Шеврие
Шеврие трижды становилась чемпионкой Франции. На ее счету две победы на национальных первенствах в помещении. Личный рекорд спортсменки составляет – 4,71 метра. Шеврие занимается легкой атлетикой с 2012 года, совмещая тренировки с изучением медицины.