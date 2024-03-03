У шотландському Глазго триває чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Неприємний інцидент трапився під час змагань зі стрибків з шестом серед жінок, пише 24 Канал.
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Важка травма напередодні Ігор в Парижі
Французька стрибунка Марго Шевріє виконувала першу спробу на позначці 4,65 метра. Під час стрибка 24-річна спортсменка невдало приземлилася повз мат.
Бригада медиків швидко підбігла до стрибунки та зафіксувала травмовану ногу. Шевріє терміново доставили до лікарні, а змагання зупинили на 15 хвилин.
Марго Шевріє евакуювали на ношах: дивіться відео
Ввечері Марго повідомила, що лікарі діагностували відкритий перелом таранної кістки стопи. Перша операція запланована на 3 березня, а наступна відбудеться вже у Франції.
Марго Шевріє пообіцяла повернутися до ОІ-2024 / інстаграм спортсменки
Попри важку травму уроджениця Ніцци пообіцяла відновитися до Олімпійських ігор-2024. На ЧС-2024 Шевріє зайняла восьме місце з результатом у 4,55 метра.
Хто така Марго Шевріє
Шевріє тричі ставала чемпіонкою Франції. На її рахунку дві перемоги на національних першостях у приміщенні. Особистий рекорд спортсменки становить – 4,71 метра. Шевріє займається легкою атлетикою з 2012 року, поєднуючи тренування з вивченням медицини.