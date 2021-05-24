К турниру в Риге установили флаги всех стран-участниц. Среди них и Беларусь. Использовали официальный флаг Беларуси.

Но после скандала с задержанием оппозиционного журналиста и соучредителя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, власти Риги и Латвии решили заменить флаг Беларуси. Напомним, журналист возвращался на самолете из Афин в Вильнюс. Самолет с Протасевичем на борту, когда он был в воздушном пространстве Беларуси, заставили приземлиться в Минске. Для этого в небо подняли истребитель.

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Такой дерзкий поступок не остался в стороне мира спорта. Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. За его использование в Беларуси могут задержать.

"Среди флагов хоккейного чемпионата мы поднимаем флаг свободной Беларуси, который мне доверили белорусские политические беженцы! Флаг, символизирующий режим, который занимается государственным терроризмом, не должен присутствовать в Риге – мы его сняли", – написал Мартиньш Стакис.

Стоит добавить, что вместе с флагом Беларуси заменили и флаг России. Хоккеисты этой страны выступают на турнире, но из-за запрета Всемирного антидопингового агентства, не могут использовать официальную символику – флаг, гимн и название. Поэтому они как "нейтральные атлеты" выступают под флагом олимпийского комитета РФ. Но в Риге вывесили флаг России. Теперь и его заменили на флаг олимпийского комитета.