Еще до первой гонки на чемпионате мира по биатлону 2021 года было выявлено три случая заражения коронавирусом.

Международный союз биатлонистов перед началом турнира провел 770 тестов на коронавирус. Три из них дали положительный результат. Один случай зафиксировали в сборной Австрии, еще два – среди представителей СМИ, освещающих турнир. Стоит внимания Что вы знаете о биатлоне: Тест к чемпионату мира-2021 Инфицированных сразу изолировали. The IBU has started to conduct SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU World Championships Biathlon in Pokljuka, Slovenia.



So far this week 770 tests were conducted. One staff member of the Austrian team and two media staff tested positive. pic.twitter.com/KhOw9M6Okh — IBU (@biathlonworld) February 10, 2021 Уже впоследствии стало известно, что в сборной Австрии коронавирус зафиксировали у тренера команды Рикко Гросса. Четырехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по биатлону сообщил, что болезнь проходит бессимптомно.