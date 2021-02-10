На чемпионате мира по биатлону выявили три случая заражения коронавирусом
Еще до первой гонки на чемпионате мира по биатлону 2021 года было выявлено три случая заражения коронавирусом.
Источник:Международный союз биатлонистов
Международный союз биатлонистов перед началом турнира провел 770 тестов на коронавирус. Три из них дали положительный результат. Один случай зафиксировали в сборной Австрии, еще два – среди представителей СМИ, освещающих турнир.
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Инфицированных сразу изолировали.
Уже впоследствии стало известно, что в сборной Австрии коронавирус зафиксировали у тренера команды Рикко Гросса. Четырехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по биатлону сообщил, что болезнь проходит бессимптомно.
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