На чемпіонаті світу з біатлону виявили три випадки зараження коронавірусом
Ще до першої гонки на чемпіонаті світу з біатлону 2021 року було виявлено три випадки зараження коронавірусом.
Джерело:Міжнародний союз біатлоністів
Міжнародний союз біатлоністів перед початком турніру провів 770 тестів на коронавірус. Три з них дали позитивний результат. Один випадок зафіксували у збірній Австрії, ще два – серед представників ЗМІ, які висвітлюють турнір.
Варте уваги Що ви знаєте про біатлон: Тест до чемпіонату світу-2021
Інфікованих одразу ізолювали.
Вже згодом стало відомо, що в збірній Австрії коронавірус зафіксували у тренера команди Рікко Гросса. Чотириразовий олімпійський чемпіон, дев'ятиразовий чемпіон світу з біатлону повідомив, що хвороба проходить безсимптомно.
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