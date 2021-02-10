Ще до першої гонки на чемпіонаті світу з біатлону 2021 року було виявлено три випадки зараження коронавірусом.

Міжнародний союз біатлоністів перед початком турніру провів 770 тестів на коронавірус. Три з них дали позитивний результат. Один випадок зафіксували у збірній Австрії, ще два – серед представників ЗМІ, які висвітлюють турнір.

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Інфікованих одразу ізолювали.

The IBU has started to conduct SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU World Championships Biathlon in Pokljuka, Slovenia.



So far this week 770 tests were conducted. One staff member of the Austrian team and two media staff tested positive. pic.twitter.com/KhOw9M6Okh — IBU (@biathlonworld) February 10, 2021

Вже згодом стало відомо, що в збірній Австрії коронавірус зафіксували у тренера команди Рікко Гросса. Чотириразовий олімпійський чемпіон, дев'ятиразовий чемпіон світу з біатлону повідомив, що хвороба проходить безсимптомно.