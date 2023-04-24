В Уругвае нападающий положил шедевральный гол "ножницами" через себя: яркое видео
Источник:твиттер Tenfieldoficial
Классный уикенд выдался в футбольных чемпионатах. Одним из таких стал матч в Примере Уругвая между Пласа Колония и Пеньяролем.
В первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв при равном счете 1:1. Такие цифры на табло держались до компенсированного арбитром времени до матча, пишет 24 Канал.
Стоит увидеть Футболист эксклуба Ярмоленко в АПЛ забил гол ударом "скорпиона": фантастическое видео
Невероятной красоты гол
Лишь на седьмой компенсированной минуте Пеньяроль второй раз за поединок повел в счете и сделал еще как. 32-летний нападающий Абель Эрнандес ударом через себя замкнул передачу с фланга.
Пеньяроль за считанные секунды до финального свистка вырвало победу у Пласа Колония 1:2.
Невероятный гол через себя в Уругвае: смотрите видео
Пеньяроль с 27 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры после 12 туров. Пласа Колония с 13 баллами идет только 12-ю среди 16 коллективов.
Главное об авторе красивого гола Абеля Эрнандеса
- Абель Эрнандес – опытный футболист уругвайского Пеньяроля, который присоединился к команде зимой 2023 года. Подписал контракт до конца 2023 года. Однако за свою карьеру уже успел поиграть во многих клубах.
- Это уже второй приход нападающего в этот клуб, за который выступал в далеком 2008-м.
- После чего поиграл в Палермо, Халли, Аль-Ахли, ЦСКА Москва, Интернасьонали, Флуминенсе, Атлетико Сан-Луис, которое являлось последней командой как раз до возвращения в родной Уругвай.
- Больше матчей за карьеру провел за итальянское Палермо - 122 поединка (36 голов и 10 ассистов).
- А вот за Пеньяроль в общей сложности уже успел отыграть всего 10 матчей, в которых забил 4 гола.