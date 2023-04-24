В Уругвае нападающий положил шедевральный гол "ножницами" через себя: яркое видео

Классный уикенд выдался в футбольных чемпионатах. Одним из таких стал матч в Примере Уругвая между Пласа Колония и Пеньяролем.

В первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв при равном счете 1:1. Такие цифры на табло держались до компенсированного арбитром времени до матча, пишет 24 Канал.

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Невероятной красоты гол

Лишь на седьмой компенсированной минуте Пеньяроль второй раз за поединок повел в счете и сделал еще как. 32-летний нападающий Абель Эрнандес ударом через себя замкнул передачу с фланга.

Пеньяроль за считанные секунды до финального свистка вырвало победу у Пласа Колония 1:2.

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Пеньяроль с 27 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры после 12 туров. Пласа Колония с 13 баллами идет только 12-ю среди 16 коллективов.

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