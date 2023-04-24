У першому таймі команди обмінялись голами та пішли на перерву за рівного рахунку 1:1. Такі цифри на табло тримались до компенсованого арбітром часу до матчу, пише 24 Канал.
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Неймовірної краси гол
Лише на сьомій компенсованій хвилині Пеньяроль вдруге за поєдинок повів у рахунку та зробив ще й яким чином. 32-річний нападник Абель Ернандес ударом через себе замкнув передачу з флангу.
Пеньяроль за лічені секунди до фінального свистка вирвало перемогу у Пласа Колонія 1:2.
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Пеньяроль із 27 очками очолює турнірну таблицю Прімери після 12 турів. Пласа Колонія з 13 балами йде лише 12-ю серед 16 колективів.
Головне про автора красивого голу Абеля Ернандеса
- Абель Ернандес є досвідченим футболістом уругвайського Пеньяроля, який приєднався до команди взимку 2023 року. Підписав контракт до кінця 2023 року. Однак за свою кар'єру вже встиг пограти у багатьох клубах.
- Це вже другий прихід нападника у цей клуб, за який виступав у далекому 2008-му.
- Після чого пограв у Палермо, Халлі, Аль-Ахлі, ЦСКА Москва, Інтернасьоналі, Флуміненсе, Атлетіко Сан-Луїс, яке було останньою командою якраз до повернення у рідний Уругвай.
- Найбільше матчів за кар'єру провів за італійське Палермо – 122 поєдинки (36 голів та 10 асистів).
- А от за Пеньяроль загалом вже встиг відіграв лише 10 матчів, у яких забив 4 голи.