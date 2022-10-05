В новому сезоні чемпіонату України з хокею виступлять шість команд. Серед них і новостворений хокейний клуб "Київ". І саме цій команді випало зіграти у матчі-відкритті проти "Харківських Берсерків".

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Базовими аренами для 6 команд у чемпіонаті стануть три майданчики: київський Палац спорту, арена "Айсберг" у Кременчуці та Льодовий стадіон у Калуші. У Києві домашні ігри проводитиме "Сокіл" та однойменний столичний клуб ХК "Київ"; "Кременчук" та "Харківські Берсерки" базуватимуться на арені "Айсберг", а калуський "Легіон" та херсонський "Дніпро" – на Івано-Франківщині у Калуші.

Однак матчі в цих містах відбуватимуться без глядачів. Тож за перипетіями на льодовому майданчику можна буд переглянути на телеканалах Спорт 1, Спорт 2, а також у прямому ефірі на YouTube-канал ФХУ.

Відповідно до регламенту, турнір відбудеться за класичною формулою розіграшу у два етапи: на першому кожен учасник зіграє по 30 матчів у регулярному сезоні, а на другому четвірка найкращих команд змагатиметься за медалі першості – у плей-оф. При цьому зустрічі за третє місце не передбачено – «бронзові» нагороди дістануться одному з двох невдах півфіналу, який посів вище місце у таблиці за підсумками гладкого чемпіонату.

Зазначимо, що регулярний чемпіонат триватиме до 5 березня 2023 року, а розіграш плей-оф відбудеться з 12 по 31 березня. На півфінальній та фінальній стадіях переможці визначатимуться у серії – до трьох перемог.

Серед головних нововведень регламенту ЧУ відзначаємо ліміт на легіонерів – відтепер у заявку змагань допускається максимум п’ять іноземців в одну команду, але при цьому діє повна заборона на участь у чемпіонаті України легіонерів з Росії та Білорусі.