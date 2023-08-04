В конце июля в чемпионате Украины по футболу стартовал сезон 2023-2024. А в субботу, 5 августа, начинается новый чемпионат среди женщин.

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Действующим чемпионом Украины является полтавская Ворскла, которая в прошлом сезоне опередила Кривбасс на девять очков. Обе команды представляют Украину в женской Лиге чемпионов. 24 канал рассказывает о формате и участниках 33-го женского чемпионата по футболу.

Одна замена в Высшей лиге

Как и в прошлом сезоне, участие в Высшей лиге примут 12 команд. Из элитного дивизиона вылетел только киевский Атекс, в 22-х матчах набравший всего один балл. При этом из Первой лиги ни одна из команд не изъявила желания подняться в классе.

В то же время харьковский Жилстрой-1 решил возобновить участие в женском чемпионате Украины, который ранее выигрывал десять раз. Клуб прошлого сезона снялся с чемпионата из-за войны и отпустил своих игроков в зарубежные клубы.

За Жилстрой-1 за бронированное место в элите и вот теперь он пользуется этим правом и возвращает футболисток обратно. Харьковчане вошли в структуру местного Металлиста 1925 года.

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Новый формат сезона 2023-2024

Формат этого сезона тоже изменится. В прошлом 12 команд просто играли в классический турнир в два круга. Теперь же чемпионат будет разбит на два этапа.

На первом команды сыграют друг с другом в один круг, то есть проведут 11 матчей. После этого турнирная таблица делится на две группы. В группу А попадают команды с 1 по 6 места, а в группу Б – с 7 по 12 места. Баллы, набранные на первом этапе, сохраняются.

На втором этапе в обеих группах команы будут играть друг с другом в два круга (10 туров). В группе А определятся чемпион и медалисты турнира. Первые две команды получат путевки в женскую Лигу чемпионов.



Формат Высшей лиги / womensfootball.com.ua

В группе Б клубы будут бороться за выживание. Тот, кто займет последнее место, вылетит в первую лигу. Зато команды из 10 и 11 мест будут бороться за место в элитах в играх против 2-3 команд второго дивизиона.

Список участников Высшей лиги:

Ворскла (Полтава)

Кривбасс (Кривой Рог)

Колос (Ковалевка)

Шахтер (Донецк)

Ладомир (Владимир)

Днепр-1 (Днепр)

Динамо (Киев)

Верес (Ровно)

ФК Мариуполь (Мариуполь)

ЭМС Подолье (Винница)

Пантеры (Умань)

Жилстрой-1 (Харьков)

Первая лига

Коротко пройдемся по второму дивизиону женского чемпионата Украины. Там сыграют 16 команд, но они сразу поделятся на две подгруппы по географическим принципам.

ГРУППА А ГРУППА Б ДЮСШ-1 (Хмельницкий)

Ладомир-2 (Владимир)

Минай (Ужгород)

Прибужье (Буск)

Полесье (Житомир)

Прикарпатье ДЮСШ-3 (Ив.-Франковск)

Рух (Львов)

Янтарочка (Новояворовск) Атекс (Киев)

Жайвир (Шпола)

Кривбасс-2 (Кривой Рог)

Лидер (Кобеляки)

Металлург (Запорожье)

Оболонь (Киев)

Систерс (Одесса)

Юность (Чернигов)

Внутри каждой будут сыграны по два круга друг с другом, что выльется в 14 туров. Шансы на повышение получат всего по две первые команды каждой группы.



Формат Первой лиги / womensfootball.com.ua

Эти четыре коллектива выйдут в так называемый "финал четырех", где через полуфиналы матч за третье место и финал распределят между собой первые три места.

Стоит знать Украину в женской Лиге чемпионов впервые представят две команды: кто соперники и когда старт

Победитель первой лиги напрямую выйдет в элитный дивизион. Неудачник финала и победитель матча за третье место будут играть в переходных играх с 10-11 командами Высшей лиги. Старт второго дивизиона в женском чемпионате Украины намечен на 3 сентября.