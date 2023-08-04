В конце июля в чемпионате Украины по футболу стартовал сезон 2023-2024. А в субботу, 5 августа, начинается новый чемпионат среди женщин.
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Действующим чемпионом Украины является полтавская Ворскла, которая в прошлом сезоне опередила Кривбасс на девять очков. Обе команды представляют Украину в женской Лиге чемпионов. 24 канал рассказывает о формате и участниках 33-го женского чемпионата по футболу.
Одна замена в Высшей лиге
Как и в прошлом сезоне, участие в Высшей лиге примут 12 команд. Из элитного дивизиона вылетел только киевский Атекс, в 22-х матчах набравший всего один балл. При этом из Первой лиги ни одна из команд не изъявила желания подняться в классе.
В то же время харьковский Жилстрой-1 решил возобновить участие в женском чемпионате Украины, который ранее выигрывал десять раз. Клуб прошлого сезона снялся с чемпионата из-за войны и отпустил своих игроков в зарубежные клубы.
За Жилстрой-1 за бронированное место в элите и вот теперь он пользуется этим правом и возвращает футболисток обратно. Харьковчане вошли в структуру местного Металлиста 1925 года.
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Новый формат сезона 2023-2024
Формат этого сезона тоже изменится. В прошлом 12 команд просто играли в классический турнир в два круга. Теперь же чемпионат будет разбит на два этапа.
На первом команды сыграют друг с другом в один круг, то есть проведут 11 матчей. После этого турнирная таблица делится на две группы. В группу А попадают команды с 1 по 6 места, а в группу Б – с 7 по 12 места. Баллы, набранные на первом этапе, сохраняются.
На втором этапе в обеих группах команы будут играть друг с другом в два круга (10 туров). В группе А определятся чемпион и медалисты турнира. Первые две команды получат путевки в женскую Лигу чемпионов.
Формат Высшей лиги / womensfootball.com.ua
В группе Б клубы будут бороться за выживание. Тот, кто займет последнее место, вылетит в первую лигу. Зато команды из 10 и 11 мест будут бороться за место в элитах в играх против 2-3 команд второго дивизиона.
Список участников Высшей лиги:
- Ворскла (Полтава)
- Кривбасс (Кривой Рог)
- Колос (Ковалевка)
- Шахтер (Донецк)
- Ладомир (Владимир)
- Днепр-1 (Днепр)
- Динамо (Киев)
- Верес (Ровно)
- ФК Мариуполь (Мариуполь)
- ЭМС Подолье (Винница)
- Пантеры (Умань)
- Жилстрой-1 (Харьков)
Первая лига
Коротко пройдемся по второму дивизиону женского чемпионата Украины. Там сыграют 16 команд, но они сразу поделятся на две подгруппы по географическим принципам.
|ГРУППА А
|ГРУППА Б
|ДЮСШ-1 (Хмельницкий)
Ладомир-2 (Владимир)
Минай (Ужгород)
Прибужье (Буск)
Полесье (Житомир)
Прикарпатье ДЮСШ-3 (Ив.-Франковск)
Рух (Львов)
Янтарочка (Новояворовск)
|Атекс (Киев)
Жайвир (Шпола)
Кривбасс-2 (Кривой Рог)
Лидер (Кобеляки)
Металлург (Запорожье)
Оболонь (Киев)
Систерс (Одесса)
Юность (Чернигов)
Внутри каждой будут сыграны по два круга друг с другом, что выльется в 14 туров. Шансы на повышение получат всего по две первые команды каждой группы.
Формат Первой лиги / womensfootball.com.ua
Эти четыре коллектива выйдут в так называемый "финал четырех", где через полуфиналы матч за третье место и финал распределят между собой первые три места.
Стоит знать Украину в женской Лиге чемпионов впервые представят две команды: кто соперники и когда старт
Победитель первой лиги напрямую выйдет в элитный дивизион. Неудачник финала и победитель матча за третье место будут играть в переходных играх с 10-11 командами Высшей лиги. Старт второго дивизиона в женском чемпионате Украины намечен на 3 сентября.