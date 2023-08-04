Наприкінці липня в чемпіонаті України з футболу стартував сезон 2023-2024. А вже у суботу, 5 серпня, розпочинається новий чемпіонат серед жінок.

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Чинним чемпіоном України є полтавська Ворскла, яка минулого сезону випередила Кривбас на дев'ять очок. Обидві команди представляють Україну у жіночій Лізі чеміпонів. 24 канал розповідає про формат та учасників 33-го жіночого чемпіонату з футболу.

Одна заміна у Вищій лізі

Як і минулого сезон, участь у Вищій лізі візьмуть 12 команд. Із елітного дивізіону вилетів лише київський Атекс, який у 22-х матчах набрав всього один бал. При цьому із Першої ліги жодна з команд не виявила бажання піднятися у класі.

Натомість харківський Житлобуд-1 вирішив відновити участь у жіночому чемпіонаті України, який раніше вигравав десять разів. Клуб минулого сезону знявся з чемпіонату через війну і відпустив своїх гравчинь у закордонні клуби.

За Житлобудом-1 за бронювали місце в еліті і ось тепер він користається цим правом та повертає футболісток назад. Харків'яни увійшли до структури місцевого Металіста 1925.

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Новий формат сезону 2023-2024

Формат цього сезону також зміниться. Минулого 12 команд просто грали у класичний турнір в два кола. Тепер же чемпіонат буде розбитий на два етапи.

На першому команди зіграють одна з одною в одне коло, тобто проведуть 11 матчів. Після цього турнірна таблиця ділиться на дві групи. В групу А потрапляють команди з 1 по 6 місця, а в групу Б – з 7 по 12 місця. Бали, набрані на першому етапі, зберігаються.

На другому етапі в обох групах комани гратимуть одна з одною у два кола (10 турів). В групі А визначаться чемпіон та медалісти турніру. Перші дві команди отримають путівки до жіночої Ліги чемпіонів.



Формат Вищої ліги / womensfootball.com.ua

У групі Б клуби змагатимуться за виживання. Той, хто посяде останнє місце, вилетить напряму у Першу лігу. Натомість команди з 10 та 11 місць боротимуться за місце в еліти в іграх проти 2-3 команди другого дивізіону.

Список учасників Вищої ліги:

Ворскла (Полтава)

Кривбас (Кривий Ріг)

Колос (Ковалівка)

Шахтар (Донецьк)

Ладомир (Володимир)

Дніпро-1 (Дніпро)

Динамо (Київ)

Верес (Рівне)

ФК Маріуполь (Маріуполь)

ЕМС Поділля (Вінниця)

Пантери (Умань)

Житлобуд-1 (Харків)

Перша ліга

Коротко пройдемось по другому дивізіону жіночого чемпіонату України. Там зіграють аж 16 команд, але вони одразу поділяться на дві підгрупи за географічним принципои.

ГРУПА А ГРУПА Б ДЮСШ-1 (Хмельницький)

Ладомир-2 (Володимир)

Минай (Ужгород)

Надбужжя (Буськ)

Полісся (Житомир)

Прикарпаття ДЮСШ-3 (Ів.-Франківськ)

Рух (Львів)

Янтарочка (Новояворівськ) Атекс (Київ)

Жайвір (Шпола)

Кривбас-2 (Кривий Ріг)

Лідер (Кобеляки)

Металург (Запоріжжя)

Оболонь (Київ)

Сістерс (Одеса)

Юність (Чернігів)

Всередині кожної будуть зіграні по два кола один з одним, що виллється у 14 турів. Шанси на підвищення отримають лише по дві перші команди кожної групи.



Формат Першої ліги / womensfootball.com.ua

Ці чотири колективи вийдуть у так званий "фінал чотирьох", де через півфінали, матч за третє місце та фінал розподілять між собою перші три місця.

Варто знати Україну в жіночій Лізі чемпіонів вперше представлять дві команди: хто суперники та коли старт

Переможець Першої ліги напряму вийде в елітний дивізіон. Невдаха фіналу та переможець матчу за третє місце гратимуть у перехідних іграх з 10-11 командами Вищої ліги. Старт другого дивізіону у жіночому чемпіонаті України запланований на 3 вересня.