Кто сыграет в УПЛ: полный состав участников чемпионата Украины на сезон 2023-2024

Наконец-то определились все 16 участников элитного дивизиона чемпионата Украины на следующий год. На этом уровне впервые сыграют команды из Житомира и Черкасс.

Чемпионат Украины по футболу 2022-2023 официально подошел к концу, пишет 24 канал. Основная стадия УПЛ завершилась еще в начале июня. а теперь отыграны еще и переходные матчи.

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В них Верес отстоял право выступать в элитном дивизионе, одолев запорожский Металлург. Ингулец же не справился с ЛНЗ и отправился в Первую лигу.

Кто сыграет в УПЛ

Вместе с петровцами во второй дивизион опустились Металлист и Львов. Повышение получили Полесье, Оболонь и, собственно, ЛНЗ. Для житомирцев и жителей Черкасс это первый выход в элитный дивизион. Таким образом, состав участников УПЛ на сезон 2023-2024 следующий:

Шахтер (Донецк)

Днепр-1 (Днепр)

Заря (Луганск)

Динамо (Киев)

Ворскла (Полтава)

Александрия (Александрия)

Кривбасс (Кривой Рог)

Колос (Ковалевка)

Черноморец (Одесса)

Минай (Ужгород)

Рух (Львов)

Металлист 1925 (Харьков)

Верес (Ровно)

Полесье (Житомир)

Оболонь (Киев)

ЛНЗ (Черкассы)



Все участники чемпионата Украины 2023-2024 / t.me/setantaukraine

Календарь сезона 2023-2024

Ожидается, что новый чемпионат Украины начнется 29 июля. В 2023 году до 9 декабря будет проведено 17 туров, в то время как в 2024-м – 13. Вторая часть УПЛ начнется 24 февраля и завершится 18 мая.

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Кроме того, в следующем сезоне возвращается и Кубок Украины, который в прошлом сезоне был отменен из-за войны. Турнир начнется с 1/16 финала в августе. Финал ориентировочно назначен на 25 мая 2024 года.

. Житомир и Черкассы будут впервые представлены своими клубами на уровне элитного дивизиона чемпионата Украины. Таким образом, из областных центров Украины только Сумы, Хмельницкий и Херсон никогда не были в УПЛ.