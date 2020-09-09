В России стартовал новый сезон Высшей лиги по мини-футболу. В одном из матчей первого тура "Газпром-Бурение" из Подмосковья со счетом 7:1 обыграло "Спартак-Донецк", который официально представляет Донецк из Ростовской области.

Однако на самом деле эта команда менее полугода назад представляла украинский Донецк, пишет Tribuna.com.

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Что известно о "Спартаке-Донецк"

"Спартак-Донецк", который сейчас выступает в чемпионате России, юридически был создан в 2019 году. Место регистрации – Ростовская область. Сначала на официальных ресурсах клуба сообщалось, что команда будет представлять республику в первенстве России, но потом официальный сайт и соцсети клуба были удалены или там обновили информацию.

Сейчас у клуба новый официальный сайт и соцсети. Бывший адрес сайта – spartakdn.ru, сейчас – spartakdon.ru. Spartakdn был обновлен под академию клуба, а второй портал – официальный сайт "Спартака-Донецк".

Основатель и директор команды – Елена Сыроватко. Вероятно, это жена Юрия Сыроватко президента "Спартака-Донецк", который выступал в ДНР. Юрий Сыроватко также член правительства и министр юстиции непризнанной ДНР, по совместительству президент Ассоциации мини-футбола ДНР.

Также у команды есть спонсор, логотип которого размещен на игровой форме. Это сеть донецких гипермаркетов "Галактика". На первый матч чемпионата команда вышла без упоминания спонсора на форме, но на официальном сайте остались фото с лого.

Кто играет за "Спартак-Донецк"

За "Спартак-Донецк" играют Сергей Рыжиков, Виктор Станенко, Анатолий Тупилко, Станислав Филатов, которые имели украинское гражданство по данным портала Goalstream. Сейчас на официальном сайте клуба они указаны как граждане РФ.

В заявке Ассоциации мини-футбола России Богдан Свиридов указан украинцем, но на официальном сайте клуба у него российское гражданство. Главный тренер команды также украинец, это Сергей Задорожный.

УЕФА и ФИФА запрещают несанкционированное участие клубов из одной страны (Донецк – это Украина) в национальных чемпионатах другого государства.