У Росії стартував новий сезон Вищої ліги з міні-футболу. В одному з матчів першого туру "Газпром-Буріння" з Підмосков'я з рахунком 7:1 обіграло "Спартак-Донецьк", який офіційно представляє Донецьк з Ростовської області.

Однак насправді ця команда менше півроку тому представляла український Донецьк, пише Tribuna.com.

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Що відомо про "Спартак-Донецьк"

"Спартак-Донецьк", який зараз виступає в чемпіонаті Росії, юридично був створений у 2019-му. Місце реєстрації – Ростовська область. Спочатку на офіційних ресурсах клубу повідомлялося, що команда буде представляти республіку в першості Росії, але потім офіційний сайт і соцмережі клубу були видалені або там оновили інформацію.

Зараз у клубу новий офіційний сайт і соцмережі. Колишній адреса сайту – spartakdn.ru, зараз – spartakdon.ru. Spartakdn був оновлений під академію клубу, а другий портал – офіційний сайт "Спартака-Донецька".

Засновник і директор команди – Олена Сироватко. Ймовірно, це дружина Юрія Сироватко президента "Спартака-Донецька", який виступав у ДНР. Юрій Сироватко також член уряду і міністр юстиції невизнаної ДНР, за сумісництвом президент Асоціації міні-футболу ДНР.

Також у команди є спонсор, логотип якого розміщений на ігровій формі. Це мережа донецьких гіпермаркетів "Галактика". На перший матч чемпіонату команда вийшла без згадки спонсора на формі, але на офіційному сайті залишилися фото з лого.

Хто грає за "Спартак-Донецьк"

За "Спартак-Донецьк" грають Сергій Рижиков, Віктор Станенко, Анатолій Тупилко, Станіслав Філатов, які мали українське громадянство за даними порталу Goalstream. Зараз на офіційному сайті клубу вони вказані як громадяни РФ.

У заявці Асоціації міні-футболу Росії Богдана Свиридова вказано українцем, але на офіційному сайті клубу у нього російське громадянство. Головний тренер команди також українець, це Сергій Задорожний.

УЄФА і ФІФА забороняють несанкціоновану участь клубів з однієї країни (Донецьк – це Україна) в національних чемпіонатах іншої держави.