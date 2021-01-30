Украинский биатлонист Артем Прима в четвертый раз стал чемпионом Европы. Украинец 30 января стал чемпионом Европы-2021, выиграв гонку преследования.

Источник: твиттер IBU

В гонке преследования Прима стартовал 6-м с отставанием от лидера в более чем 30 секунд. Но это и 3 штрафных круга не помешали Приме вырвать победу.

Как это было Украинец Артем Прима стал чемпионом Европы по биатлону

Судьба наград в гонке преследования определялась на последней стрельбе. Сразу несколько биатлонистов вместе пришли на финальный огневой рубеж.

Однако именно Прима и чех Михал Крчмарж были наиболее успешны и первыми пошли на последний круг. В итоге украинец вырвал победу.

На финальной стрельбе я знал, что если буду стрелять быстро, у меня будет шанс на подиум. У меня был один промах, но я видел, что соперники промахнулись. Я покинул стадион сразу за чехом и смог обогнать его на финише,

– сказал Прима.

Смотрите видео церемонии награждения Примы

Достижения Артема Примы