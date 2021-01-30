Украинец Прима впервые прокомментировал получение "золота" чемпионата Европы
Украинский биатлонист Артем Прима в четвертый раз стал чемпионом Европы. Украинец 30 января стал чемпионом Европы-2021, выиграв гонку преследования.
Источник: твиттер IBU
В гонке преследования Прима стартовал 6-м с отставанием от лидера в более чем 30 секунд. Но это и 3 штрафных круга не помешали Приме вырвать победу.
Как это было Украинец Артем Прима стал чемпионом Европы по биатлону
Судьба наград в гонке преследования определялась на последней стрельбе. Сразу несколько биатлонистов вместе пришли на финальный огневой рубеж.
Однако именно Прима и чех Михал Крчмарж были наиболее успешны и первыми пошли на последний круг. В итоге украинец вырвал победу.
На финальной стрельбе я знал, что если буду стрелять быстро, у меня будет шанс на подиум. У меня был один промах, но я видел, что соперники промахнулись. Я покинул стадион сразу за чехом и смог обогнать его на финише,
– сказал Прима.
Смотрите видео церемонии награждения Примы
Достижения Артема Примы
- 33-летний Артем – чемпион Европы 2011 (индивидуальная гонка), чемпион Европы 2021 (гонка преследования). Также Прима дважды чемпион Европы (2018, 2020) в смешанной эстафете.
- Еще трижды Артем становился серебряным призером чемпионатов Европы и однажды – бронзовым.
- На чемпионатах мира Прима трижды становился серебряным призером и еще один раз бронзовым.
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