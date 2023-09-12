На турнире в Антверпене будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2024 и 14 комплектов наград. Украина будет представлена мужской командой и в индивидуальных соревнованиях гимнасток.

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Последние результаты дарят надежду на медали

В сентябре на соревнования после 2-летней паузы вернулся олимпийский чемпион Олег Верняев. За 2 этапа Кубка мирового вызова он завоевал 4 медали, а сборная Украины триумфовала на обоих турнирах в медальном зачете. Такие результаты придают оптимизм украинским болельщикам, ведь на последнем чемпионате мира Украина завоевала лишь одну медаль – "бронза" на счету Игоря Радивилова в опорном прыжке.

Состав сборной Украины на ЧМ по спортивной гимнастике

мужская команда: Олег Верняев, Назар Чепурный, Илья Ковтун, Радомир Стельмах, Игорь Радивилов, Пантелей Колодий

индивидуальные соревнования: Анна Лащевская (многоборье), Илона Крупа (многоборье), Елизавета Губарева (разновысокие брусья, бревно)

Украинская мужская команда на турнире будет претендовать на одну из девяти олимпийских путевок на ОИ-2024. Соперниками Украины станут 24 команды. В настоящее время путевки на соревнования в Париже получили мужские сборные Китая, Японии и Великобритании.

Среди девушек будет разыграно 14 лицензий в многоборье на Олимпиаду-2024. На соревнование заявлено 49 спортсменок.

Расписание соревнований с участием украинских атлетов

30 сентября. Квалификация соревнований мужских команд

1-2 октября. Квалификация женского индивидуального многоборья

3 октября. Финал соревнований мужских команд

6 октября. Финал женского индивидуального многоборья

7-8 октября. Финалы в отдельных упражнениях

Справка. Женская команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2023, ведь заняла 16-е место на Евро-2023, а мужская команда присутствует на соревнованиях – на ЧЕ она была девятой.