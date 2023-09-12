На турнірі в Антверпені будуть розігруватися путівки на Олімпіаду-2024 та 14 комплектів нагород. Україна буде представлена чоловічою командою та в індивідуальних змаганнях гімнасток.

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Останні результати дарують надію на медалі

У вересні до змагань після 2-річної паузи повернувся олімпійський чемпіон Олег Верняєв. За 2 етапи Кубка світового виклику він здобув 4 медалі, а збірна України тріумфувала на обох турнірах у медальному заліку. Такі результати надають оптимізму українським уболівальникам, адже на останньому чемпіонаті світу Україна здобула лише одну медаль – "бронза" на рахунку Ігоря Радівілова в опорному стрибку.

Склад збірної України на ЧС зі спортивної гімнастики

чоловіча команда: Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Радомир Стельмах, Ігор Радівілов, Пантелей Колодій

індивідуальні змагання: Анна Лащевська (багатоборство), Ілона Крупа (багатоборство), Єлизавета Губарева (різновисокі бруси, колода)

Українська чоловіча команда на турнірі буде претендувати на одну з дев'яти олімпійських путівок на ОІ-2024. Суперниками України стануть 24 команди. Наразі путівки на змагання у Парижі здобули чоловічі збірні Китаю, Японії та Великої Британії.

Серед дівчат буде розіграно 14 ліцензій у багатоборстві на Олімпіаду-2024. На змагання заявлено 49 спортсменок.

Розклад змагань за участі українських атлетів

30 вересня. Кваліфікація змагань чоловічих команд

1-2 жовтня. Кваліфікація жіночого індивідуального багатоборства

3 жовтня. Фінал змагань чоловічих команд

6 жовтня. Фінал жіночого індивідуального багатоборства

7-8 жовтня. Фінали в окремих вправах

Довідка. Жіноча команда не змогла кваліфікуватися на ЧС-2023, адже посіла 16-е місце на Євро-2023, натомість чоловіча команда присутня на змаганнях – на ЧЄ вона була дев'ятою.