Назар Чепурной добыл бронзовую медаль на ЧМ по спортивной гимнастике: все результаты Украины

Парень из Черкасс сумел немного опередить своего опытного соотечественника Игоря Радивилова. Для Назара это дебютная заслуга на чемпионатах мира.

В бельгийском Антверпене завершились соревнования на чемпионате мира по спортивной гимнастике, пишет 24 канал. На последний день был вынесен розыгрыш медалей в опорном прыжке.

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Борьба украинцев за бронзу

В финал прошли восемь атлетов, среди которых было двое украинцев. В квалификации Игорь Радивилов и Назар Чепурной показали второй и третий результат соответственно.

В финале каждый участник выполнил по два прыжка. Сумма отметок за каждый из них делилась пополам для определения мест в зачете. Первым вышел Радивилов, который лучше выполнил первый скачок (на 0,3 балла).

В среднем украинец получил 14,750 очков, что позволило ему запрыгнуть в топ-тройку. Впрочем, позже его оттуда вытеснил Назар Чепурной. Гимнаст из Черкасс показал более равные результаты и в итоге совсем немного опередил Радивилова – 14,766.

Результаты финала по опорному прыжку на ЧМ-2023 по спортивной гимнастике:

Джейк Джерманн – 15,050 Хой Янг – 14,849 Назар Чепурной – 14,766 Игорь Радивилов – 14,750

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Две медали на ЧМ

Эта бронза стала первой наградой в рамках чемпионатов мира 21-летнему Назару. В целом же у Украины две медали на ЧМ-2023. Ранее серебро покорилось Илье Ковтуну в многоборье.

Наша команда заняла 9-е место в общем медальном зачете. Кроме того, на этих соревнованиях Украина получила две олимпийские лицензии. мужской сборной и для Анны Лащевской в многоборье.