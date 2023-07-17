Украина финишировала в топ-5 на ЧМ по параатлетике и добыла 28 лицензий на Паралимпиаду

Наша команда удачно выступила в Париже, получив два десятка медалей. Также сине-желтые смогли выиграть много путевок на Паралимпийские игры.

В Париже подошел к завершению чемпионат мира по параатлетике-2023. Нашу страну представил 31 спортсмен, соревновавшийся за медали и неименные лицензии на Паралимпиаду.

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Нашей сборной удалось получить 22 награды в столице Франции. Десять из них были золотыми, их властителями стали:

Роман Данилюк (толкование ядра, F12)

Оксана Зубковская (прыжки в длину, T12)

Игорь Цветов (бег на 200 м, T35)

Максим Коваль (толкание ядра, F20)

Ярослав Окапинский (бег на 400 м, T37)

Анастасия Москаленко (толкание ядра, F32)

Мария Помазан (толкание ядра, F35)

Николай Жабняк (метание диска, F37)

Зоя Евсий (метание булавы, F51)

Игорь Цветов (бег на 100 м, T35)

По итогам соревнований Украина заняла пятое место в медальном зачете. Победительницей стала сборная Китая, на ее счету 15 золотых наград.

МЕСТО СТРАНА С С Б ВМЕСТЕ 1 Китай 15 15 13 43 2 Бразилия 14 12 20 46 3 США 10 14 15 39 4 Великобритания 10 8 10 28 5 Украина 10 6 6 22 6 Швейцария 9 5 0 14 7 Тунис 7 1 4 12 8 Узбекистан 6 7 4 17 9 Колумбия 6 6 6 18 10 Польша 5 6 3 14

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Кроме этого, Украине удалось получить 28 неименных лицензий по параатлетике на Паралимпийские игры-2024. Для этого спортсменам нужно было оказаться в топ-4 соревновании.

Поэтому, кроме медалистов, еще шесть украинских паралимпийцев получили лицензии благодаря четвертому месту. Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 18 сентября 2024 года.