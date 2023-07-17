Украина финишировала в топ-5 на ЧМ по параатлетике и добыла 28 лицензий на Паралимпиаду
Источник:Суспільне Спорт
Наша команда удачно выступила в Париже, получив два десятка медалей. Также сине-желтые смогли выиграть много путевок на Паралимпийские игры.
В Париже подошел к завершению чемпионат мира по параатлетике-2023. Нашу страну представил 31 спортсмен, соревновавшийся за медали и неименные лицензии на Паралимпиаду.
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Нашей сборной удалось получить 22 награды в столице Франции. Десять из них были золотыми, их властителями стали:
- Роман Данилюк (толкование ядра, F12)
- Оксана Зубковская (прыжки в длину, T12)
- Игорь Цветов (бег на 200 м, T35)
- Максим Коваль (толкание ядра, F20)
- Ярослав Окапинский (бег на 400 м, T37)
- Анастасия Москаленко (толкание ядра, F32)
- Мария Помазан (толкание ядра, F35)
- Николай Жабняк (метание диска, F37)
- Зоя Евсий (метание булавы, F51)
- Игорь Цветов (бег на 100 м, T35)
По итогам соревнований Украина заняла пятое место в медальном зачете. Победительницей стала сборная Китая, на ее счету 15 золотых наград.
|МЕСТО
|СТРАНА
|С
|С
|Б
|ВМЕСТЕ
|1
|Китай
|15
|15
|13
|43
|2
|Бразилия
|14
|12
|20
|46
|3
|США
|10
|14
|15
|39
|4
|Великобритания
|10
|8
|10
|28
|5
|Украина
|10
|6
|6
|22
|6
|Швейцария
|9
|5
|0
|14
|7
|Тунис
|7
|1
|4
|12
|8
|Узбекистан
|6
|7
|4
|17
|9
|Колумбия
|6
|6
|6
|18
|10
|Польша
|5
|6
|3
|14
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Кроме этого, Украине удалось получить 28 неименных лицензий по параатлетике на Паралимпийские игры-2024. Для этого спортсменам нужно было оказаться в топ-4 соревновании.
Поэтому, кроме медалистов, еще шесть украинских паралимпийцев получили лицензии благодаря четвертому месту. Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 18 сентября 2024 года.