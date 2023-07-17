Украина финишировала в топ-5 на ЧМ по параатлетике и добыла 28 лицензий на Паралимпиаду

17 июля 2023, 22:07
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Источник:

Суспільне Спорт

Наша команда удачно выступила в Париже, получив два десятка медалей. Также сине-желтые смогли выиграть много путевок на Паралимпийские игры.

В Париже подошел к завершению чемпионат мира по параатлетике-2023. Нашу страну представил 31 спортсмен, соревновавшийся за медали и неименные лицензии на Паралимпиаду.

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Нашей сборной удалось получить 22 награды в столице Франции. Десять из них были золотыми, их властителями стали:

  • Роман Данилюк (толкование ядра, F12)
  • Оксана Зубковская (прыжки в длину, T12)
  • Игорь Цветов (бег на 200 м, T35)
  • Максим Коваль (толкание ядра, F20)
  • Ярослав Окапинский (бег на 400 м, T37)
  • Анастасия Москаленко (толкание ядра, F32)
  • Мария Помазан (толкание ядра, F35)
  • Николай Жабняк (метание диска, F37)
  • Зоя Евсий (метание булавы, F51)
  • Игорь Цветов (бег на 100 м, T35)

По итогам соревнований Украина заняла пятое место в медальном зачете. Победительницей стала сборная Китая, на ее счету 15 золотых наград.

МЕСТО СТРАНА С С Б ВМЕСТЕ
1 Китай 15 15 13 43
2 Бразилия 14 12 20 46
3 США 10 14 15 39
4 Великобритания 10 8 10 28
5 Украина 10 6 6 22
6 Швейцария 9 5 0 14
7 Тунис 7 1 4 12
8 Узбекистан 6 7 4 17
9 Колумбия 6 6 6 18
10 Польша 5 6 3 14

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Кроме этого, Украине удалось получить 28 неименных лицензий по параатлетике на Паралимпийские игры-2024. Для этого спортсменам нужно было оказаться в топ-4 соревновании.

Поэтому, кроме медалистов, еще шесть украинских паралимпийцев получили лицензии благодаря четвертому месту. Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 18 сентября 2024 года.

Автор: Анатолій Дерека