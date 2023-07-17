В восьмой соревновательный день ЧМ по параатлетике сборная Украины завоевала сразу четыре медали. Наши спортсмены трижды стали победителями, а в одной из дисциплин выиграли еще и двойной подиум, пишет 24 Канал.

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С шестого места перепрыгнули сразу в тройку

Медальную серию успешных выступлений Украины на турнире продолжили Игорь Цветов, Иван Тетюхин, Зоя Овсий и Николай Жабняк. Первые двое стали лучшими на 100-метровке, к тому же для Цветова – эта победа стала второй на турнире.

Смотрите видео победного забега украинцев

Лучшей в метании клаба среди женщин стала Зоя Овсий, которая показала результат 23.98 метра и также завоевала вторую для себя награду чемпионата мира этого года. Третье же "золото" соревновательного дня принес Украине Николай Жабняк. Он метнул диск на 53.97 метра и стал недосягаемым для конкурентов.

Справка. Таким образом, наша сборная поднялась сразу на три строчки в медальном командном зачете ЧМ и перед последним днем соревнований занимает третье место среди всех стран.



Медальный зачет ЧМ по параатлетике перед финальным днем соревнований / скриншот с сайта соревнований

