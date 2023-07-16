В седьмой соревновательный день ЧМ по параатлетике сборная Украины завоевала две медали. Главной героиней дня стала Мария Помазан, пишет 24 Канал.
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Борьба за топ-5 командного зачета продолжается
Серию успешных выступлений Украины на турнире продолжили Мария Помазан и Владислав Загребельный. Двухкратная паралимпийская чемпионка по толканию ядра выиграла "золото" с новым личным рекордом сезона – 12.84 метра.
"Серебро" же нашей сборной в прыжках в длину принес победитель Паралимпиады в Токио Владислав Загребельный. Он также показал личный рекорд сезона – 6.10 метра и уступил лишь аргентинцу Брайану Лионелю Импеллиццери.
Этот результат позволил нашим спортсменам также добыть две путевки на Паралимпиаду-2024 в Париже.
Медальный зачет ЧМ по параатлетике / скриншот с сайта соревнований